腾讯QQ for Linux 复活！微信 for Linux 还远吗？

网友通过分析龙芯处理器的生态支持计划与近期QQ for Linux支持MIPS架构的事实，结合当前国产自主研发的大背景，认为距离微信for Linux的发布也不远了。

10月24日晚间，腾讯突然发布了沉寂多年的QQ for Linux新版本，引起了一阵欢呼。有网友分析腾讯赶在1024这个程序员的节日里重新发版，单纯是娱乐性质，凑凑节日热闹，并且新版本做得也确实不怎么样，对于它后续的跟进研发不必抱有太大希望。

而另一部分网友的观点则比较脑洞大开，他们认为腾讯QQ这个动作背后的原因可以联系到美国对华为的技术封锁战。

很简单，美国从针对华为入手，开始对中国封锁一些基础技术，比如芯片与操作系统。之所以提芯片与操作系统，是因为目前ARM与Android都已经明确不给华为用了，而实际上这背后会牵动整个“软件生态链”，也就是包括数据库、编译器、编程语言与应用软件等，另一方面还映射到整个开源生态。

这种情况下国内在芯片、操作系统、数据库、编译器与相关的应用等方面都在加紧发力，所以近期可以看到在这些领域各种自主研发技术突破（或者跟进）的新闻，比如：

鸿蒙操作系统的公开。

方舟编译器的开源。

OceanBase在“数据库领域世界杯”的TPC-C基准测试中，打破美国保持了9年的世界纪录，让国产数据库首次跃居榜首。（先不管业内对于这背后实际情况的议论，有强大的技术改进这一点是可以肯定的）

Gitee组织深度改版。

……

而在这些软件层面之上，业界最强RISC-V处理器玄铁910发布的消息也引起强烈反响。同时有“政府背景”的龙芯处理器在这场“国产自主反击战”的过程中不断重新被提及，开发者对它的地位比较肯定，并且也对它抱着较强的希望。

最近两天QQ for Linux更新的消息一出来，就有不少网友像下边这样解读了它的意义：

最大意义在于MIPS版。 没记错的话，龙芯是MIPS架构的吧，所以，大家懂我的意思吧。 这是在为国产系统做准备了。

网友的想法指向性很明确，就是现在要加速发展国产自主研发软件生态，而 QQ突然来这么出乎意料的一手（毕竟都停更快10年了），放在这样一个大背景下，就是在配合这整个生态的步伐。

简单梳理一下逻辑，我们之后会有一个由自己的芯片、自己的操作系统、自己的数据库与自己的应用软件等有机组合起来的软件生态，而目前其实是在走“通过已有的开源生态”曲线救国的路线。（步子确实也没能力一下子扯太大，现状如此）

那么进一步支持 RISC-V、MIPS，支持Linux、MySQL等相关生态其实更加符合我们目前所说的“自主研发”的本质，它也是目前比较可行的方式，也确实是我们目前主要的操作方式。

而龙芯已经明确地在官网上公开其会支持腾讯QQ。强调一下：龙芯的架构目前对接Linux生态。

这样就可以解释腾讯为什么突然在近10年后突然发布新版QQ for Linux，并且支持MIPS。网友的脑洞做到了自圆其说。

但是实际上目前没有任何官方观点支持这样的推理，只不过网友分析的逻辑倒是值得跟进观望观望。（当然，龙芯也只是一种可能性，这里也主要是引用网友的针对性设想来展开。）

回到微信for Linux主题上，把上边关于龙芯支持生态计划的图片再稍微拉远一点，会发现“腾讯微信”、“腾讯企业微信”与“微信政务微信”都在其中。

这样，按照与前边同样的逻辑，“微信for Linux”肯定会来的。

至于时间，有网友不知道从哪里得来的消息，称这几天就会发布：