任天堂《健身环大冒险》评测：窝在家里玩游戏，燃烧你的卡路里

连新垣结衣都推荐的游戏，你为什么不试一试？

一个多月前，当看到任天堂新游戏《健身环大冒险》介绍，以及新垣结衣的宣传之后，我内心开始躁动不安起来。但经过《舞力全开》《健身拳击》这些游戏「洗礼」之后，「会不会玩几天就吃灰」对我这样宅属性较强的人来说就成了一个问题。

不过，虽然心里这样想着，但我最终还是没能抵挡住Gakki的诱惑，在有现货的第一时间入手了这款游戏。一顿上气不接下气的体验过后，《健身环大冒险》这款游戏给我带来了一种全新体验，这款游戏恐怕是Wii时代之后任天堂最好玩的健身游戏，而减肥，也许只是让你爱上它的理由之一。

谜之圆环，创意无限

被称为Ring-Con的健身环，是《健身环大冒险》这款游戏的绝对主角。从最初在宣传片中亮相到实际拿起它，它都带着一种神秘的吸引力，无论怎么猜测，你都很难想象它在游戏中会如何被利用。

但实际上，这种魔力并非任天堂凭空创造。稍微查阅资料就会发现，这种轻便、柔韧，看起来像方向盘的物品，像极了普拉提发明者Josph Pilates发明的训练工具。它的称呼很多，有人叫它「普拉提圈」，有人叫它「瑜伽魔力圈」，还有人叫它「瑜伽圈」、「阻力环」。不管是哪种称呼，这种器械都被用来进行普拉提或瑜伽训练，由于可弯曲可拉伸的属性，训练者可以用它完成各种难度的健身动作。

图自《普拉提训练全书》

《健身环大冒险》所设定的目标之一，正是让人行动起来开心健身，正因如此，这种充满独特属性的「谜之圆环」便带来了丰富的想象空间。拿起它的时候，你的双手、胳膊、肩膀甚至头部都有了运动的可能性，再加上传感器丰富的Joy-Con手柄，一个独特的能够和屏幕互动的「魔力健身环」就展现在你面前。

为了实现游戏中的交互，健身环的顺时针、逆时针旋转被设定成了左、右方向控制，而挤压健身环的操作则代表了确认。这样的交互你只要使用一次就很难忘掉，因为它太符合直觉，也太容易做到，通过这样简单的操作就可以轻易手持健身环在游戏中进行交互，也让拿着健身环的你不断运动。

而为了能让你下半身也动起来，一个能附在腿上的固定带就自然而然出现了。只需要将另一只Joy-Con塞进固定带，然后绑在大腿上，你想在游戏里偷懒就不太可能，正是因为这样的健身环+腿部固定带的独特组合，为全身运动打下了基础，也为游戏带来了沉浸感，那么问题来了，《健身环大冒险》究竟怎么玩？

在家玩游戏，燃烧卡路里

健身并不是一件轻松的事。

如果你办过昂贵的健身卡并坚持去健身房，吃力不讨好地每天挥汗如雨，你应该会明白这句话所言不假。短期内看不到任何效果让健身这件事变得遥遥无期，很多人在这种遥遥无期中变得懈怠，最终半途而废，让健身卡吃灰。

对大部分人来说，健身的长期过程没有乐趣可言。而《健身环大冒险》的目的就是让这大部分人感受健身的乐趣，这件事说来简单，但长期以来却都是让健身教练头痛的问题，用游戏真能解决吗？

能。《健身环大冒险》带来了独特的「冒险模式」，它让你像打怪通关一样去感受健身的乐趣，游戏的故事很简单，就是要穿过重重险关最后打败逃出的大魔王的故事。玩法更是一学就会，通过原地跑动，游戏中的「你」会向前奔跑，通过双手不停挤压、拉伸、挥动、举起Ring-Con等各种动作，游戏中的「你」能打中目标，击败各种怪物。

听起来不够吸引你？那你最好亲自上手上腿尝试一番。当你挤压Ring-Con，就会打出空气弹击中目标，当你拉伸Ring-Con，就会出现类似吸尘器的效果吸收金币，当你拿着Ring-Con朝下挤压，又会发现自己能跳起来，甚至在空中滑翔，任天堂通过圆环的变化来识别你的动作，然后在画面上反映出来，但手柄也会随着动作出现震动，这种交互的感觉非常酷。

在《健身环大冒险》的世界，你手中的这个环像一台电扇，既能吹气也能吸气，当你不断拉伸、弯曲圆环时，这些技能自然而然冒出来，这时候真正的健身就已经开始。但你丝毫不会感觉这个过程是有人在强迫自己，也丝毫不会觉得时间流逝飞快，等你回过神来通关时，已经做了不少运动，燃烧了最真实的卡路里。

随着你做出不同动作、打赢一个个怪物跑到终点时，游戏会对你收集金币、运动量进行详细统计，并转换成经验值让你不断升级。有意思的是，除了这些你还能看到自己在刚刚的运动中消耗了多少热量，甚至通过健身环上的Joy-Con测量你的心率，让你实实在在感受到自己的进步，这样的画面自然能激发人的成就感。但「冒险模式」并非《健身环大冒险》的全部，真正的健身才刚刚开始。

冒险的结束，才是健身的开始

假如冒险模式能够激发你的游戏兴趣，让你开始认真对待健身这件事，那么自然而然的，《健身环大冒险》的下一步就是让你深入了解健身这件事。为此，游戏加入的「简单模式」就能让你进入状态。

听到简单这个词，也许你会觉得这些训练都很基础，很容易。但事实上，当你打开眼花缭乱的训练项目并开始尝试之后，你一定会发现「简单模式」并不简单。比如「胸大肌挑战」项目，它要求你不停地用力挤压Ring-Con圆环，从而获得高分，你甚至可以在联网状态下看到自己和全世界玩家的分数对比，从而督促你继续努力。

在限制时间内，要想达到高分可不是一件轻松的事情，只有不断练习才能突破自己。而除了「胸大肌挑战」外，游戏中还有包括「背阔肌挑战」「三角肌挑战」等60多种类型的项目让你探索，为了能达到真正的健身效果，游戏收录的健身项目全部都经过健身专家指导，可见游戏的专业程度。

健身最害怕半途而废，为了让你坚持下来，《健身环大冒险》又加入了十多种轻松的「小游戏」。小游戏模式的内容五花八门，「打地鼠」、「降落伞」、「圆盘打击」这些听名字就会让人好奇的小游戏用更轻松的方式让你锻炼不同部位，这样一来，随便玩几盘小游戏，一天的运动量也就轻松达标了。

但如果你以为这就是游戏的全部，那就错了。《健身环大冒险》还把「私教」概念融合在了游戏当中。前面提到的「简单模式」、「小游戏」模式，都可以自由选择组合，通过将43种健身技能和12种小游戏的自由搭配、组合，你可以自定义独具个性的私教训练方式，让健身和游戏更自然的串联在一起，为了能让你坚持下来，任天堂甚至还给游戏加入了闹钟提醒功能，每天都会通过Joy-Con震动提醒告诉你健身运动，让你养成习惯。

从Wii开始，从未结束

关于体感+健身的创意，任天堂早在Wii时代就积累了不少经验。如果你还记得我们曾在极客博物馆Wii专题提到的内容，应该会对《Wii Sports》八千多万份的恐怖销量记忆犹新，能让一款简单到缺乏游戏性的作品达到如此恐怖的成绩，能看出任天堂对体感游戏与众不同的理解。

所以当《健身环大冒险》推出，任天堂再一次让人见识到了他们对体感游戏的创意升级。因为无论是谁看到「健身环」，都会好奇拿着这玩意要怎么玩游戏，而通过不同模式的循序渐进，你会自然而然进入状态，这种披着游戏外壳的健身游戏对于任何想要保持健康的人来说都会是吸引力，毕竟谁不想身体健康呢？

但任天堂却并不勉强你，如果你想健身，你自然可以多多训练，设置各种组合项目。如果你想「偷个懒」，游戏按键本身也能代替身体动作。每当游戏运行一段时间，屏幕上都会贴心提示你补充水分，或者告诉你一些健身实用知识，这些小细节不断引导玩家，告诉你不要半途而废，但也切勿急功近利，玩游戏和健身是相辅相成的。

《健身环大冒险》的玩法是简单的，但简单之中，多种模式环环相扣，只要你想要追求健康，就一定会尝试一番。通过一个简单的圆环、一个腿部挂件、一些基础的动作，这款游戏继承下了Wii时代最精华的体感动作游戏内核，但却尝试了更深度的游戏体验，让你把这种对健身的新鲜感持续一周、一个月甚至一年，而当你把健身看作习以为常的事情，游戏的目的便达到了。

做一款健身游戏听上去不难，但难在如何吸引不喜欢健身的人，《健身环大冒险》无疑是这样一款充满魔力的游戏，它的好玩不分年龄、不分性别、不分国籍，让你在汗流浃背的每一天都感受到快乐，这才是减肥之外这款游戏最大的价值。