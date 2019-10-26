股价跌了8%之后，世界首富贝佐斯的信心从哪里来？

美东时间10月24日，亚马逊发布2019年第三季度财报。财报显示，亚马逊第三季度营收为699.8亿，同比增长24%，高于市场预期。净利润为21.34亿美元，对比28.83亿美元下跌26%，未达到市场预期，这是自2017年第三季度起，利润首次同比增长下跌。

受此影响，盘后股价最大跌幅至8.1%。贝佐斯个人资产净值一度降至1028亿美元，较比尔盖茨少近50亿美元。

整体来看，亚马逊在今年前三个季度的销售额分别为597亿美元，634亿美元，699.8亿美元，同比增幅也保持17%，20%和24%的向上趋势。但是增长背后是流血式的经营支出。第三季度经营利润为31.57亿美元，相比去年同期37.24亿美元下滑15%，前两个季度的同比增幅为129%和3%。

不过在财报电话会议上，亚马逊依然表现出对公司现状的信心，以及想用短期利益换取长期回报的决心。

「流血」换增长

亚马逊三季度营收699.8亿美元，其中电商营收为350.4亿美元，实体零售营收为41.92亿，分别同比上涨和下滑21%和1.3%。亚马逊暗示，包括假日季在内的四季度利润前景较为疲软，预计经营利润为12-29亿美元，低于去年同期的38亿美元，以及分析师预计的43亿美元，预计营收为800亿到865亿美元区间，低于市场预计的873.9亿美元。

亚马逊CFO Brian Olsavsky在电话会议中透露，营收没有达到预期，部分原因在于收购Whole Foods所带来的增长影响消失。从2017年第三季度开始，亚马逊季度营收增长维持在34%以上，直到2018年第四季度，营收增速开始回归正常。

那么导致净利润下滑的真正原因是什么？

第三季度，经营支出为668.2亿美元，同比增幅26.4%，高于营收增幅。其中营收成本为413亿美元，同比增幅25.1%，营收成本费用率59.01%，同比上涨0.7个百分点。除去营收成本，仓储物流、营销，研发和内容是经营支出的「大头」。

仓储物流支出101.7亿美元，同比增幅22.9%，仓储物流费用率为14.5%，下降0.098个百分点；营销支出为47.52亿美元，同比增幅43.9%，销售费用率上升明显，从5.8%上升到6.8%。研发和内容支出为92亿美元，同比增幅28.5%，研发和内容费用率，上涨0.49个百分比。

在仓储物流方面，亚马逊从今年4月开始宣布将Prime会员享受的两日达送达服务升级至一日达。Olsavsky将营收增长和利润下滑都部分「归功」于一日达服务。目前，一日达送达服务覆盖亚马逊平台上1000万件商品。摩根士丹利的一项分析称，两日或两日以上配送的订单价格通常为23.33美元，亚马逊配送费用在5.08美元，但是对于一日配送的订单价格通常为8.32美元，而亚马逊为此支付的配送费用为10.59美元，这意味着许多订单处于亏损。

不过，一日达能够帮助亚马逊抢夺杂货店、药店等等从便利性出发的购物需求。投行Stifel的一份报告称，尽管价格仍然是影响整体购物意向的最重要因素，但是亚马逊的情况已经有所改善。调查显示，9月以价格为主要购物理由的消费者比例从6月的30%降至26%，而「方便」这一因素也上升了相差无几的百分点。

亚马逊对配送服务上的服务已经逐渐看到回报，21%的电商营收增长是两年以来最大增幅。Olsavsky表示，为了进一步发展一日达业务，亚马逊将在第四季度再对此投入15亿美元来建设运输能力，部署库存，增加仓库员工班次，不过这也意味着下一季度的利润空间有可能进一步被压缩。

6月，亚马逊推出Amazon Hub Counter项目，允许用户从与亚马逊合作的零售商提货，Stage Stores、GNC和Health Mart都在近期加入进来。柯尔百货（Kohl’s）宣布1100多家门店能够处理亚马逊的退货。

信心从哪儿来？

「另外一个巨大的投资是在AWS。」Olsavsky说道。

第三季度，AWS的营收为89.95亿美元，不及市场预期的91亿美元，同比增幅仅为35%，为五年多以来的最低增速，但是高于整体营收24%的增长速度。AWS的经营利润增速也有所放缓，为四年半以来最低增速。与微软面临的窘境相似，AWS和Azure都遭遇增长「瓶颈期」。

亚马逊不得不采取一些手段。对AWS加大成本投入，包括销售和营销团队的扩充，亚马逊透露在第三季度增加了近10万人，同比增长20%，除了为了提升技术研发能力和运输能力，很大部分在于扩张销售和营销团队以此来扩大AWS的市场份额；其次是基础设施支出的增加，以服务更大的客户群体。亚马逊在第三季度收购以色列云存储公司E8，并宣布在巴林开设一批数据中心。

面对微软Azure和Google云业务的竞争，亚马逊压价获取更多的市场份额。「我们将更有竞争力地定价，以绝对降价或者以新产品回馈的形式。」Stifel分析师认为对AWS的高举高打将持续影响下半年的利润率。

然而，AWS仅仅贡献了13%的总营收，经营利润（22.6亿美元）占比却高达71%。调研公司Morningstar认为AWS价值5500亿美元，是亚马逊最有价值的业务。Olsavsky称，AWS客户承诺未来将继续购买价值270亿美元的云服务。

其他收入（主要来源为广告收入）营收增长了45%，高于上一季度的37%。亚马逊看重硬件产品为广告方面带来的营收机会。「我们还关注我们能给品牌商提供的视频和OTT（互联网电视）方面的产品，这个领域还处于初期，但是我们已经和IMDb TV、直播体育节目进行了一系列的合作，通过Fire TV的应用程序得到更多的广告资源。」投资关系主管Dave Fildes 说道。

「正如我之前说的，随着设备生态（device community）的完善，加上设备的进步让我们感到惊喜，我认为还有很多机会。」

除此之外，第三方卖家服务营收132.1亿美元，同比增长27%，订阅服务营收49.57亿美元，同比增长34%。

从大的账面来看，第三季度亚马逊花钱的地方不少，短期的投资也影响到利润和股价。但是无论是电商业务还是云业务，亚马逊又走到了另一个转折点。比如Stifel调查称，在过去12-18个月，亚马逊与其他主要零售商之间的「价格差距正在扩大」，随着亚马逊对物流基础的投入将帮助亚马逊走出「零售商无限削减利润」的游戏，越来越多的消费者在亚马逊上购物是为了「方便」和「选择」，而非「低价」。以及在增长放缓和疲软的云计算市场，这些短期投入都将在长期升级客户体验，引导亚马逊走向下一个增长节点。