智能京张高铁年底开通，列车将实现自动驾驶

IT之家10月27日消息 根据国新办报道，10月25日，国新办邀请中国国家铁路集团有限公司五位高铁一线科技工作者与中外记者见面。

中国铁道科学研究院集团有限公司机车车辆研究所张波介绍，智能动车组实际上也是复兴号，这个动车组的研发是以复兴号为基础，按照“平赛结合”的理念来设计，有标准配置和奥运配置两个配置。

智能化方面，这个动车组在行车、服务、维修三方面都进行了智能化升级。张波表示该动车组实现了自动驾驶、智能行车；在旅客服务方面通过智能环境调控技术，给旅客提供更加舒适的乘车环境。另外，针对京张线的特点，进行了一些专门的功能设置，比如设置了应急自动运行功能，即如果接触网没有电了，它可以利用它在车上配置的电池，还能走行一段距离。

最后，张波表示京张智能动车组的设计是2017年开始的，2018年5月技术方案通过评审，今年7月份的时候这个车下线，目前完成了在郑万高铁的线路试验，预计在年底会投入京张铁路。

根据之前的报道，京张高铁正线全长174公里，其中，北京市境内70.5公里，河北省境内103.5公里，最高设计时速350公里。联调联试使用CRH380AJ-0203号动车组在昌平站至张家口站间上行线进行逐级提速试验，往返开行。综合检测列车逐级提速过程中，测试列车各区段最高运行速度不应超过该区段线路允许速度的110%，因此，联调联试期间预计最高试验速度达385公里/小时。