污染治理有新招！科学家可将塑料垃圾转化成为具有商业利用价值的液体

塑料污染的影响已经遍布全球，甚至偏远的南极也无法幸免。有专家提出了“吃海鲜就等于吃塑料”的言论，有人认为这是危言耸听，但事实上科学家已经证实人体内含有塑料微粒。就在去年，奥地利科学家中宣布首次在人类的大便样本中发现塑料微粒。

塑料污染早就已经进入食物链，开始危及人类的健康，只是我们大多数人还蒙在鼓里，细思极恐啊！但是今天我们要谈的不是塑料污染的问题，而是一项造福人类的新技术。这项技术能够将塑料垃圾转变成为润滑剂甚至是化妆品。

近日，科学家们发现了一种方法，可以将一次性塑料转化成为具有商业利用价值的液体。这种新方法有助于我们遏制塑料污染的危害，并且创造一种废弃物循环再利用的“循环经济”。

研究报告的作者之一，美国西北大学的肯尼斯·波普尔迈耶教授称：“这项新技术的发现让我们的研究团队十分激动，因为它将帮助我们解决日益严重的塑料垃圾问题。我们的发现对未来的发展也有着十分广泛的影响。我们可以继续受益于塑料，但将以一种可持续而且对环境和人类健康危害更小的方式。”

全世界每年大约有3.8亿吨塑料被制造出来，其中75%在使用一次后就被丢弃，此外每天还有约800万块塑料被扔进大海，危害着海洋中的生态环境。对于塑料污染，我们目前的解决方案包括了垃圾填埋和塑料融化，但这些方法是不可持续的。

由于“非常强”的碳键连接，塑料不仅不能分解，而且会产生塑料微粒，进入环境以及动物体内。研究团队采用铂纳米粒子制造了一种“催化剂溶液”，这种溶液在中等温度和压力下能够分解塑料的碳键，产生高品质的碳氢化合物液体。

研究团队的马西米利亚诺·德福尔博士称：“我们试图通过催化作用将聚乙烯分子转化为有附加值的商业产品，并且回收利用将这些键结合在一起的高能量。”