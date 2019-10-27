美股即将崩盘？ 诺贝尔经济学奖得主：到处都是泡沫

新浪美股10月27日讯 耶鲁大学经济学教授、诺贝尔奖得主罗伯特-席勒（Robert Shiller）日前表示，美国金融市场泡沫无处不在，无论是股票市场、债券市场还是房地产市场，投资者都无路可逃。

“我看到泡沫无处不在，”席勒周三表示，“无处可逃。你要做的就是撑过去。”席勒曾准确预测到2000年的美股崩盘和2007年的房地产市场崩盘。

席勒发出这一不祥警告之际，正值华尔街股灾90周年。1929年10月28日，道琼斯(26958.0605, 152.53, 0.57%)工业股票平均价格指数下跌13%，这是历史上第二大跌幅。再加上大萧条初期股市的重挫，华尔街花了25年时间才恢复元气。

席勒：美国股市未来的回报将乏善可施

《非理性繁荣》一书的作者席勒说，他预计未来30年美国股市的平均年回报率只有4.4%。这不到标准普尔500指数长期回报率的一半，也远远低于养老金的要求。

问题何在？问题在于美股的市值过高。目前美国股市较2009年3月9日的低点上涨了348%，为投资者的投资组合增加了近29万亿美元。

但席勒说，高估值会侵蚀未来的收益。他说，美国股市的CAPE比率目前处于29的高位。CAPE比率，即经周期调整的市盈率，考察的是投资者为10年期间经通胀因素调整后的平均收益支付了多少钱。这一指标显示出剔除短期扭曲因素后市场的成本有多高。

“现在CAPE为29，这种情况在历史上只发生过几次，”席勒表示，“我们到了1929年至30年代中期（的水平）。”

他补充称，在非理性繁荣泡沫破灭之前，CAPE仍可能继续上升。目前的CAPE略高于1987年的水平，当时美囯股市在1987年10月19日创下了23%的最大单日跌幅。

席勒：债券市场的繁荣是不可持续的

席勒对债券的担忧和对美国股市的担忧一样多。债券目前是最热门的资产类别之一，因为投资者寻求安全的收入。SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF（SPAB）今年的总回报率与股票相当，为8.31%。这是过去10年3.7%的平均年回报率的两倍多。投资者将大量资金投入债券ETF，希望避开股市波动，至少获得一些回报。

“它（债券泡沫）似乎与人们没有给予足够的关注有关，通过简单的逻辑思考就能知道，这不可能继续下去，它最终会有糟糕的结局，”席勒说，“它可能会在某个时候沉没。”

席勒谈房地产泡沫：又回到了2005年

席勒说，美国房地产市场正处于泡沫阶段，与2005年没有什么不同。“这就像又回到了2005年，”席勒说，“旧金山和洛杉矶已经在放缓。”他说，这是一个“糟糕的指标”，因为这些市场多年来一直在上涨。

房地产类股也很火爆。房地产精选行业ETF（Real Estate Select Sector ETF，XLRE）仅今年就上涨了近29%，超过了标准普尔500指数20%的涨幅。房地产类股仅以微弱优势落后于科技精选板块SPDR ETF（XLK），成为今年表现最佳的板块。