完美世界发布Q3财报：扣非归母净利润同比增28.47%

【TechWeb】10月27日消息，完美世界披露2019年三季报，主要指标保持平稳较快增长，前三季度核心数据均创历史新高。2019年前三季度完美世界实现营业收入58.12亿元，剔除2018年转让院线业务收入影响，较上年同比增长16.10%。同时2019年推出的重磅游戏采用授权代理模式，收入计量方法不同于自营模式，营业收入实际增速大于16.10%。实现归母净利润近14.76亿元，同比增长12.00%；扣非归母净利润近14.20亿元，同比增长28.47%。财报显示，新上线及既有游戏表现良好及影视剧业务进入平稳发展期，使得经营现金流量净额较上年同期大幅增长269%至8.17亿元。

2019年以来，完美世界影视、游戏、电竞多元产业稳步成长，协同效应进一步增强，积蓄中长期发展动力，培育未来业绩新增亮点。

游戏方面，上半年公司接连推出《完美世界》手游、《云梦四时歌》等重磅精品游戏。《完美世界》手游3月份上线后长期实现霸榜，据伽马数据首月流水即超过10亿，其后月均流水稳定，出色表现助力公司业绩不断提升。《神雕侠侣2》手游7月底公测上线后稳居iOS畅销榜前列，其他存续产品也表现良好，受到玩家认可。

影视方面播出了《青春斗》、《神犬小七》第三季、《小女花不弃》、《七月与安生》、《趁我们还年轻》、《筑梦情缘》、《老酒馆》、《山月不知心底事》等精品电视剧、网剧。赵宝刚导演的《青春斗》作为头部剧市场反应良好，成为公司前三季度的业务亮点之一。电视剧《老酒馆》8月26日在北京卫视开播至收官在CSM35城、55城、59城平均收视1.65%、1.48%、1.46%，截止目前是省级卫视年度收视冠军，三网平均收视第一。电视剧《山月不知心底事》改编自辛夷坞同名热门小说，开播以来进入微博热搜榜20余次，多次收视排行第一。

电竞业务方面，今年8月完美世界协助Valve公司在上海举办2019 DOTA2国际邀请赛（TI9），是TI系列赛事首次在亚洲举办，期间每日有约1.3万名观众到现场观赛，国内在线总观看人数突破2.2亿人。完美世界借此完善了自身赛事体系，也为《DOTA2》及电竞游戏在中国市场的进一步发展创造良好的契机。

目前，完美世界还有多款影游精品正在研发和制作过程中，随着这些新品陆续推出，将为公司后续营收与利润的增长持续提供动力。其中，游戏产品包括《我的起源》、《新笑傲江湖》、《新神魔大陆》、《梦间集天鹅座》、《梦幻新诛仙》、《战神遗迹》、《幻塔》、《新诛仙世界》等涵盖多种类型，融合了开放世界、沙盒等全新元素的产品。其中，完美世界研发、腾讯独家代理发行的游戏产品《我的起源》将于11月15日开启不删档测试。

影视储备产品包括剧集《不婚女王》、《我不结婚的理由》、《最美的乡村》、《霍元甲》、《义无反顾》、《试飞英雄》、《暴风眼》、《怪你过分美丽》、《冰糖炖雪梨》、《半生缘》、《壮志高飞》、《月上重火》、《全世界最好的你》、《河山》、《新一年又一年》、《燃烧》、《蓝盔特战队》、《高大霞的火红年代》、《大海港》、《我在天堂等你》等；电影《霹雳娇娃2019》、《吹哨人》、《月半爱丽丝》等重磅影视作品将陆续播出。