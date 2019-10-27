IT之家10月27日消息 据腾讯手游站官方消息，腾讯游戏《狐妖小红娘》iOS版现已开启预约，10月31日正式上线。

据悉，《狐妖小红娘》是由北极光工作室联手腾讯动漫、原作者庹小新共同打造的一款匠心之作，是一款延续了一贯极致唯美风格的国漫风MMORPG手游。游戏以人气动漫《狐妖小红娘》为背景，高度还原了动漫的经典元素。在游戏内场景和战斗中的主角和伙伴，均采用了CG级的高模表现，并以3D动画电影标准打造的剧情表现，来演绎原著中“万水千山”等动人故事。

战斗方面，结合卡牌、传统回合和CTB回合战斗的特点，全新打造玩家组队交互结合多角色的战斗方式；玩法方面，除了剧情演绎外，以红线客栈为中心，完美融合二次元和MMO的玩法将给玩家带来一段与众不同的游戏经历。体验方面，每个原著角色都会带有风格迥异的任务、活动、日常玩法。通过在客栈中互动与之好感加深，就能进一步解锁日记中的故事，还能在日常触发特殊的邀约事件，接到不同的委托。你也可以在狐妖世界中自由冒险，协助律笺文破案，击退为祸一方的“妖祸”，逐渐成长为一个优秀的红线仙，还可以千面易容，打造只属于你的动漫风格主角。交互方面，游戏提供了“探探时装秀”，独特的“寻梦”系统，传统的家族，师徒，热门的内置“社区”等各个交友渠道和社交圈层，让玩家能寻找志同道合的好友，同时会开放自由经济，让玩家能互通有无，共同在狐妖世界中冒险成长；PVP方面，也可以单人或组队，与全区全服的玩家一同作战，更有家族间的多人竞技，博弈对抗。