正式解禁：人类月球背面360度环拍视频首度曝光

IT之家10月27日消息 在近日呈现的《歌唱祖国·一首歌一座城》节目中，中国航天嫦娥四号科研团队现身舞台。除了为大家全方位讲述了嫦娥四号降落月球的全过程外，由中国探月工程总设计师吴伟仁院士所带领的团队还带来了中国国家航天局之前一直没有公布的人类在月球背面的360度环拍视频。一起来看一下。

据悉，这段人类在月球背面的360度环拍视频也是探月工程嫦娥四号科研团队以及所有航天人为庆祝新中国成立70周年献上的一份礼物。