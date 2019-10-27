小米曲面显示器图赏：高刷新率超宽屏加持，更适合游戏

对于想要组装台式机的朋友们来说，除了主板、处理器、显卡等核心配置外，一个大显示器越来越重要。一方面，大屏幕在日常使用时分屏多任务操作更轻松，另一方面，玩游戏时大屏幕带来的沉浸感更强，所以给人一种用了就回不去的感觉。最近，极客之选收到了来自小米推出的曲面显示器，这块大屏曲面显示器究竟效果如何？就让我们一起看看吧。





安装这款曲面显示器的方式非常容易，通过背部卡扣便可以直接组装在一起。底座为Y型设计，支架的连接部分可以自由调节屏幕高度，同时还能满足倾斜、旋转、壁挂等要求。值得注意的是支架加入理线设计，方便电线从支架内穿过，从而节省空间。

作为一款34英寸曲面屏显示器，小米曲面显示屏给人的第一印象是曲面够大，1500R的大曲率弧度环绕左右。这款显示器采用21：9三星VA宽屏面板，分辨率为3440×1440，再加上左右两侧边框只有2mm，它的第一观感不错。

本次小米曲面显示器具备1670万色和121%的sRGB的宽广色域，屏幕对比度3000：1，亮度达到300尼特，针对游戏需求，这款显示器提供了144Hz高刷新率以及AMD - Free Sync技术，在进行游戏时，更高帧率会带来更流畅的视觉体验。

日常办公方面，这款21：9的曲面屏幕相比普通16：9显示器也能提供更多显示空间，方便同时支持多任务，因此提升工作效率，此外它还具备低蓝光无可视频闪特性，可以有效减少用眼疲劳。小米曲面显示器34英寸售价2499元，预售期间1999元，如果你在考虑为自己选购一台大屏幕显示器，这款产品会是一个新的选择。