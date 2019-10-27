谷歌做了6款超好玩的应用，但目的却是让你放下手机

随着越来越多的人「沉迷」手机，厂商也开始关注这方面的健康问题。苹果在iOS 12中推出了「屏幕使用时间」，用户可以查看并管理自己使用应用的频率。Google也在Android P中新增了「数字健康」功能，还规定搭载Android P、Android 10的新设备出厂自带。

最近，Google发起了一个新的「 数字健康实验」项目，用6个有趣好玩的应用来帮你远离手机。这些创意看起来有些天马行空，但更大的意义是启发开发者，呼吁更多人来关注数字健康。

他们到底想出了哪些「鬼点子」？下面就一起来看一下吧。

Unlock Clock解锁计数器

第一个是动态壁纸，下载后可以在壁纸设置中找到，或者配合Google的Wallpapers应用来使用。它的作用是在你每次打开手机时进行计数，就像翻页时钟一样。比起每周看统计数据时后悔跺脚，不如将事实直接展示在你面前。

Post Box通知收纳盒

第二个应用叫Post Box，它会把你手机上的通知统一收纳起来，只在固定时间查看。一天最多可以看4次，设定好时间，就再也不用担心各种弹窗广告影响你的注意力。Post Box的设计做得也很美观，各个应用会以色块的方式排列，点进去只有最基本的文字信息，高效、省时。

We Flip都别玩手机

第三个应用很有意思，它适用于聚餐还有会议场景。在这种情况下，大家默认是不应该玩手机的，活动开始时可以将所有人的状态调整为开启，期间只要有一个人没有经受住诱惑，切换到了其它界面，本次活动就自动结束，该扣工资、还是让他结账......大家就可以自行定夺了。（需要科学上网）

Paper Phone纸片手机

第四个应用也很独特，前面的几个应用都是让你尽量减少手机的使用，而Paper Phone则是让你彻底扔掉手机。当然，生活中有很多地方是离不开手机的，Paper Phone的作用就是把你今天要用到的内容，在纸上打印出来。它支持导出联系人、地图、备忘、日程等信息，将这张纸折成方块的形状，它就是你今天所需要的「手机」。

Desert Island沙漠孤岛

第五个应用是一个启动器，它的理念有点类似之前的 Light Phone，只在手机上保留必要的功能。不过在Desert Island的选择要更多一些，你最多可以将7个应用常驻在桌面，其他应用需要点击右上角才能打开。使用一天之后，你会获得一份统计数据，查看最经常使用的应用是哪些，然后在第二天调整常驻列表。

Morph场景启动器

手机最影响效率的一点，就是人们总是控制不住自己的手，上班时打游戏摸鱼、开车时回微信......Morph的作用就是让你在正确的时间使用正确的应用。你可以按照场景选择需要的App，设定开启的时间段，比如工作时只用办公工具，回家后可以玩一些游戏。

Google推出的这几个数字健康应用，有一些还是很实用的，比如Post Box、We Flip。有的脑洞很大，不过实用性不高，Google的实际目的其实是启发开发者，让更多人来制作数字健康应用。

对于这件事，国产厂商也很重视，主流的几个手机品牌都加入了类似的管理功能。当然，数字健康是否真的有用，最终还是要看每个人的自觉性，工具只能是个辅助。