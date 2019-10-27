FydeOS for PC v8.0 发布：兼容安卓，全新虚拟桌面、账户同步

FydeOS 是一款基于Chromium OS开源项目的操作系统，无需Google服务，可创建本地账号登陆，带有完整的桌面版Chromium浏览器，并通过容器技术兼容安卓程序、带有GUI的Linux程序，是面向未来的云驱动操作系统。
FydeOS for PC v8.0 是一次跨大版本里程碑式的更新，此次更新中涵盖的新功能、新特性以及对之前版本的优化能进一步改善用户体验。其中，特别值得一提的有：
全新加入「虚拟桌面」功能助你更高效地管理打开的窗口。
加入更丰富的账户同步功能，包括在FydeOS应用商店内安装的Chrome程序及浏览器插件。
整合安卓子系统稳定性深度优化。
整合Linux子系统激活启动的优化。
Chromium浏览器升级到77.0.3865.*，提供更优质稳定的浏览体验。
全新设计的「虚拟桌面」功能。添加多个虚拟桌面可以让你更好地管理打开的程序。
丰富的浏览器插件、Chrome应用以及安卓程序已登录FydeOS应用商店
更深度优化的Linux子系统，保障主系统安全稳定的同时创造更多可能性
这次发布的FydeOS仍是一个早期版本，存在一些已知的问题和注意事项，具体如下：
如果你通过OTA方式从FydeOS for PC v7.x升级至FydeOS for PC v8.x，须手工升级Linux（测试版）所需的映像文件。
安卓子系统启动之后运行新装安卓程序的一段时间内，系统会试图优化该安卓程序的二进制编码，这个过程或许会导致安卓程序略微卡顿以及CPU功耗提升。使用一段时间之后可自行恢复。
采用多系统启动方案的用户若通过OTA方式更新至此版本后，第一次重启设备系统会触发内核更新过程。表现为黑屏随即重启，莫慌张！重启之后即能正常进入系统。
在Linux（测试版）环境中，硬件图形加速仍处于实验性阶段，若需要开启可在chrome://flags中搜索 crostini-gpu-support 并选择Enable。注意：这有可能让Linux子系统无法打开，如果出现此情况，说明存在硬件不兼容之情况，你则需要关闭这个选项。
安卓子系统及安卓相关功能目前仅能适配Intel系列显卡。