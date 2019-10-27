FydeOS for PC v8.0 发布：兼容安卓，全新虚拟桌面、账户同步

FydeOS 是一款基于Chromium OS开源项目的操作系统，无需Google服务，可创建本地账号登陆，带有完整的桌面版Chromium浏览器，并通过容器技术兼容安卓程序、带有GUI的Linux程序，是面向未来的云驱动操作系统。

FydeOS for PC v8.0 是一次跨大版本里程碑式的更新，此次更新中涵盖的新功能、新特性以及对之前版本的优化能进一步改善用户体验。其中，特别值得一提的有：

全新加入「虚拟桌面」功能助你更高效地管理打开的窗口。

加入更丰富的账户同步功能，包括在FydeOS应用商店内安装的Chrome程序及浏览器插件。

整合安卓子系统稳定性深度优化。

整合Linux子系统激活启动的优化。

Chromium浏览器升级到77.0.3865.*，提供更优质稳定的浏览体验。

全新设计的「虚拟桌面」功能。添加多个虚拟桌面可以让你更好地管理打开的程序。

丰富的浏览器插件、Chrome应用以及安卓程序已登录FydeOS应用商店

更深度优化的Linux子系统，保障主系统安全稳定的同时创造更多可能性

这次发布的FydeOS仍是一个早期版本，存在一些已知的问题和注意事项，具体如下：