类UNIX 系统轻量级桌面：Xfce 4.16路线图公布，正式启动开发

Xfce 开发者 Simon Steinbeiß 近期发表博客表示 v4.16 已经开始开发，并且介绍了在该版本中会带来的新特性。

Xfce 是类 UNIX 操作系统上的轻量级桌面环境，遵循 UNIX 的模块化和复用性哲学传统。它包含大量组件，有现代桌面环境所应具有的完整功能。

Simon 表示此次将遵循更为严格的时间表进行开发，目前 4.16 开发路线图已经公开，并且详细说明了各个阶段的任务与目标，从路线图中可以看到，Xfce 4.16 将会在接下来的时间直到 2020 年年中陆续发布 pre1、pre2、pre3 与正式版本（这时间根本也不严格啊）。

计划中的特性如下所示：

影响整个 Xfce Core 的特性

General UI

从 exo-csource 迁移到 xdt-csource：使用 exo-csource 的项目需要更新（需要调用新的二进制文件）

模块

这些模块并不是确定的，最终可能不会进入 4.16 版本，具体取决于各个开发人员的时间。

exo

libxfce4ui

libxfce4util

thunar

xfce4-appfinder

xfce4-panel

xfce4-session

xfce4-settings

xfce-utils

xfconf

xfdesktop

xfwm4

xfce4-power-manager

tumbler

garcon

thunar-volman

依赖变更

将在 Xfce 4.16 中放弃对 Gtk2 的支持，去除可选的 Gtk2 依赖

Xfce 4.16 将在 libgtop 上引入新的依赖关系，以显示有关系统的信息（在“关于”对话框中，libxfce4ui/xfce4-about 中）

Simon 在博客中介绍了其中的一些重点特性，包括依赖变更、用户界面与控制面板调整等。

在 4.16 周期中，Xfce 计划协调某些元素的外观，这些元素要么在不同端上变得不一致，要么本身就设计得不一致，例如工具栏和嵌入式工具栏。同时还有关于客户端装饰的调整，比如用 HeaderBar 设计用于所有设置对话框的 XfceTitledDialog。

4.16 将尝试保持体验并保持外观一致，这意味着应用中也逐渐转向客户端装饰，通过此更改，会使应用中的“暗黑模式”变得更好。

说到暗黑模式，在控制面板中的变化值得一提，目前该面板需要执行的一些构建模块已经在进行中，所以已经可以看到效果：

使用客户端装饰后，“首选项”对话框的窗口边框也将与对话框的其余部分保持一致，控制面板的自动隐藏模式将配有“滑出”动画，因此可以更加直观地知道隐藏起来的面板的位置。

启动器插件将获得 garcon 的功能，即在其右键菜单中显示启动器项目的桌面操作。

控制面板中其它一些核心插件（工作区切换器、任务列表）也将进行调整和改进。

此外，Simon 还介绍了分辨率设定与电源管理等特性，详情查看原博客：

https://simon.shimmerproject.org/2019/10/19/xfce-4-15-development-phase-starting