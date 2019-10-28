马斯克第一条卫星网络的推特背后，Starlink还有着怎样的野心？

「哇，成了！」（Whoa, it worked!!）

10月22日，埃隆·马斯克通过SpaceX旗下的Starlink卫星网络，发布了一条推特，这是第一条通过卫星互联网发出的推文。

作为当下炙手可热的太空技术公司，SpaceX正试图利用自己的火箭技术，探索一些短期内更容易实现、推广的民用项目。Starlink就是其中最重要的组成部分。SpaceX计划发射上万颗卫星，为地球提供全方位的联网服务。

卫星上网

Starlink计划始于2015年。

SpaceX创始人埃隆·马斯克先是提出了打造一个全球卫星互联网的计划，并火速获得了FCC（美国联邦通信委员会）的项目批准。根据计划，SpaceX要将12000颗卫星送入近地轨道，通过这些卫星为全球提供互联网服务。

卫星组网最大的优势，在于它可以实现大面积、无死角的信号覆盖，而不像电磁基站会受各种障碍物的阻挡，覆盖范围有限。等Starlink建设完毕，无论多么偏僻的地方，都可以接收到卫星发出的信号。

▲Starlink系统效果图|SpaceX

除了信号广之外，卫星网络的理论速度也比传统网络更快。未来Starlink卫星网络中的每颗卫星都会通过激光连接到其他四颗卫星，使信号能够在真空中以光速的方式传输，比传统光纤的速度快将近50%，能大大降低网络的延迟。

就在上周，SpaceX向ITU（国际电信联盟）递交了另一项申请，申请与额外的30000颗卫星进行射频通讯，这意味着Starlink项目最终的卫星规模将达到42000颗，规模正急速扩大。

重重困难

Starlink的计划很丰满，但实现起来却并非一帆风顺。

在今年5月的发射中，SpaceX一次发射了60颗卫星，其中三颗在进入轨道后的一段时间内失效，另外SpaceX还主动将两颗卫星移出了轨道，以证明自己具有控制这些卫星的能力，在必要的时候可以将它们从近地轨道中移出，坠入大气层烧毁，而不会持续停留在轨道上，成为太空垃圾。除此之外，其他的55卫星成功爬升至一个更高的轨道上，开始正常工作。

埃隆·马斯克的一条推特，证明了Starlink在技术层面的可行性。但这仅仅是一个开始，此前SpaceX曾表示，需要完成初期800颗卫星的部署，才能提供覆盖全球的互联网服务。这次，在华盛顿举行的一场媒体交流会上，SpaceX总裁Gwynne Shotwell给出了一个更具体的时间表：该公司计划在今年完成六到八次发射，每次发射60颗卫星，才能正式启动这项服务。

SpaceX的时间相当紧张。FCC要求SpaceX在6年内至少要发射第一期12000颗卫星的一半，这意味着SpaceX平均每个月需要发射37颗卫星。如果未能按时完成部署，SpaceX将丧失继续发射网络通讯卫星的权利。除此之外，SpaceX还必须在2027年11月之前完成全部12000颗卫星的组网。

▲用于发射Starlink卫星的火箭| SpaceX

目前SpaceX正加快飞船产品的更新迭代速度，寻求在飞船搭载更多货物的同时降低发射成本，抓紧时间完成卫星上天入网的工作。

除了天上，Starlink在地面的工作量也不小。今年2月，SpaceX宣布计划建立100万个地面基站，以向卫星发射信号，同时接收地面终端的信号，供更多终端用户接入卫星网络系统，地面基站的建设工作预计将于2020年开始。

与此同时，与Starlink配套的用户终端也在紧张开发中，目前用户必须要通过专门的终端设备，才能从卫星接收宽带信号，接入互联网。

消费领域的竞争

SpaceX总裁Shotwell本周公开表示，他们希望在明年面向消费者推出Starlink服务。但该项目商用的具体方案目前尚未确定，有可能会直接向用户提供服务，在某些国家或地区，也可能需要客户到电信运营商那里进行注册。

包括很多人关心的价格问题，Shotwell也没有公开透露任何具体信息，只是表示现在美国有很多人每个月支付80美元，却只获得了「很烂的」网络服务。这预示着Starlink的主要业务目标将会是网络条件不好的偏远乡村地区用户，价格也可能会定在每个月80美元这个区间。而在那些网络建设发达的城市地区，Starlink的带宽和价格可能都无法和传统宽带竞争。

在卫星网络建设的过程中，消费者对网络带宽、流量的需求也在快速膨胀。5G和高速光纤宽带的发展，使用户对网络的需求日益增长，也间接对Starlink的网络容量提出了更高的要求。SpaceX发言人在一份发给ITU的声明中表示，该公司正在采取措施，有效地扩大Starlink的总网络容量和数据密度，以满足用户预期的增长。但考虑到5G和光纤建设的极速膨胀以及卫星通讯的条件局限，Starlink最终能否追赶上传统网络容量的发展，目前仍是一个未知数。

▲Starlink卫星|SpaceX

而且SpaceX也不是唯一一家部署卫星网络的公司。谷歌和Facebook就曾尝试过通过热气球、无人机为地面提供网络，今年FCC披露的文件显示Facebook旗下的子公司PointView Tech也正在进行卫星网络试验，它的理论传输速度比Starlink快10倍。几乎同一时间，亚马逊也进入了这个领域，它已经向FCC递交申请，希望部署3000多颗卫星，为全球95%的人口提供互联网接入服务。

尽管竞争激烈，但Starlink仍是走在最前面的一个，它也很可能成为第一个面向消费者提供服务的卫星网络。目前，Starlink正在向美国空军实验室提供测试阶段的网络连接服务，将卫星网络变为现实。