SpaceX：将在之后三年左右实现“星舰”载人着陆月球

北京时间10月28日讯，SpaceX公司总裁兼首席运营官Gwynne Shotwell在最近的一次投资者会议上概述了该公司的两个项目计划，并预测该公司何时将推出下一代火箭载人飞行，何时开始通过卫星网络提供互联网服务。

该公司今年已经筹集了超过13亿美元的资金来建造两艘“星舰”（Starship）和“星链”（Starlink）。“星舰”是一种大型火箭，该公司希望用它将人类送上月球和火星；“星链”是一个由多达3万颗卫星组成的网络，用来为地球提供高速互联网。

SpaceX正在同时制造多枚“星舰”火箭，该公司创始人埃隆-马斯克（Elon Musk）制定了极具野心的时间表，要开始定期发射“星舰”，并证明它可以像飞机一样很容易重复使用。

上周五，Shotwell介绍了SpaceX公司“星际飞船”的最新目标，“我们希望明年“星舰”能进入轨道；我们希望在2022年之前把它和货物一起送上月球，并在不久之后把人送上月球。”

然而，就像马斯克在上个月的演讲中所说的那样，Shotwell回避了她的预计，她说：“SpaceX公司的大部分精力都集中在公司的载人飞船“龙”上，在搭载两名NASA宇航员之前，该载人飞船正在进行最后一系列测试。这对我们来说是一个关键的项目，因为这是我们实现宇航员飞行的第一步，”Shotwell说。

Shotwell说，SpaceX希望能让“龙”号进行常规载人飞行，这样公司就能尽可能多地了解如何让人们安全飞行。

虽然SpaceX已经成功发射了数十枚火箭，但它都没有搭载过宇航员。“龙”号的首次载人飞行将前往国际空间站，这与SpaceX公司今年3月进行的无人驾驶测试任务非常相似，这将是该公司实现更宏伟目标的重要一步。

SpaceX公司设计的“星舰”最多可以搭载100人。更重要的是，该公司正在应用其着陆火箭的经验教训，使星际飞船完全可重复使用，Shotwell解释说。SpaceX公司已经成功回收了猎鹰9号和猎鹰重型火箭的44个助推器。

虽然助推器回收是火箭技术的一大进步，但它只代表了火箭的底部部分可以回收。SpaceX公司希望回收将成为火箭上部的星际飞船和它的超重助推器。“我们不会浪费任何东西……我们只会把钱花在燃料上”Shotwell说。