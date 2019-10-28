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TikTok回应美议员安全质疑：美国用户数据全存在美国

2019-10-28 6:40:09来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月28日消息 据澎湃新闻报道，近日美国参议院民主党领袖Chuck Schumer和共和党参议员Tom Cotton称，已经致信给美国国家情报部门执行责任人Joseph Maguire，要求正式对TikTok进行国家安全风险评估。

前述美国参议员称，TikTok平台还有可能成为外国势力潜在的影响目标，参议员还表示，TikTok可能对特定的内容进行了审查。

对此，10月25日，TikTok在其官网发布文章对内容审查、数据安全等问题做出了回应。TikTok表示，认识到了这些问题的重要性，也非常感谢议员及公众的关注。

TikTok称，TikTok美国用户数据全部存储在美国国内，并在新加坡提供备份支持。“我们的数据中心完全位于中国以外的地区，数据不受到中国法律的约束。”TikTok称，“此外，我们拥有一支专门的技术团队，致力于遵守网络安全政策以及满足数据隐私和安全需要。”

在内容审查方面，TikTok表示，“TikTok没有移除任何与中国相关的敏感内容，也从未被中国政府要求移除任何内容。如果被要求，我们也不会那么做。”TikTok指出，其美国运营部门会依照美国当地政策对内容进行审查，就像其他美国公司所做的一样。“我们不受任何外国政府的影响，包括中国政府。TikTok不在中国展开运营，在未来也没有任何这一打算。”

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关键词：TikTok

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