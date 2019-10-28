LV母公司拟以145亿美元现金收购蒂芙尼

据知情人士透露，路易威登（Louis Vuitton）母公司路威酩轩集团（LVMH）拟以145亿美元现金收购美国珠宝商蒂芙尼（Tiffany & Co.），这将是该集团收购规模最大的一笔交易。

其中一位知情人士说，路威酩轩提出的全现金收购报价对蒂芙尼的估值约为每股120美元。这几乎比上周五98.55美元的收盘价高出22%。知情人士称，这家奢侈品集团本月早些时候曾向蒂芙尼提出收购提议。他们说，蒂芙尼目前正在评估出价，不能一定会达成协议。

蒂芙尼股价今年上涨约22%，目前价值120亿美元。总部位于巴黎的路威酩轩集团股价今年迄今上涨了49%，使其市值达到约2150亿美元。

路威酩轩集团已经拥有了从纪梵希高级时装到丝芙兰化妆品店、恒宝手表、宝格丽珠宝和唐培里侬香槟等一系列品牌。此次收购将使该集团的业务进一步多元化。如果收购成功，路威酩轩集团将得到一个拥有182年历史的美国标志性品牌，它以独特的蓝色礼盒和奥黛丽-赫本（Audrey Hepburn）的《蒂芙尼的早餐》（Breakfast at Tiffany’s）而闻名。

如果双方达成协议，收购规模将超过路威酩轩集团在2017年以70亿美元收购克里斯汀-迪奥（Christian Dior）剩余股份的规模。这也将是自去年收购豪华连锁酒店贝尔蒙德（Belmond）以来，该集团董事长伯纳德-阿尔诺（Bernard Arnault）的第一笔重大交易，并可能成为2019年欧洲公司最大的交易。

但知情人士称，这家总部位于纽约的珠宝商预计将拒绝路威酩轩集团主动提出的收购要约。该公司股价在2018年7月曾收于近140美元。