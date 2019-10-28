美股上市P2P平台“点牛金融”6人被批捕，实控人仍在逃

10月24日，上海市公安局浦东分局通过其官方微博号“警民直通车-浦东”发布了点牛金融的最新案情通报。通报称，目前，17名涉案犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。其中，该公司副总裁杨某华、总监曾某勤等6名犯罪嫌疑人经浦东新区人民检察院批准已被公安机关依法执行逮捕，该公司实际控制人曾某新已被警方上网追逃。案件正在进一步侦查中。

公开资料显示，2018年3月20日，点牛金融在美国纳斯达克交易所上市，一度头顶“中国车贷第一股”的光环。今年以来，点牛金融的股价一路狂泻，截至10月24日，股价为0.44美元，公司市值为708万美元，与刚上市时期13.5美元的最高股价相比，跌幅超过九成。

天眼查数据显示，点牛金融运营主体为上海点牛互联网金融信息服务有限公司，成立于2015年11月，注册资本约3288万人民币，法定代表人为董事长曾而新，大股东及最终受益人为刘晓辉。

天眼查数据显示，曾而新共在9家公司担任高管，8家公司担任股东，其中对上海点牛信息科技集团有限公司持有100%控股权。此外，由他担任法定代表人的多家公司均存在过经营异常的问题，其中上海点牛互联网金融信息服务有限公司、上海堡询广告设计有限公司存在部分股权出质的情况。

据界面新闻报道，8月14日，点牛金融涉嫌非法吸收公众存款而被上海公安局浦东分局经侦立案，这也是第一家被立案调查的美股上市P2P平台，距离该平台上市仅过去一年半时间。