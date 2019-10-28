新纪录！美国军用航天飞机X-37B返回地球：太空遨游780天

IT之家10月28日消息 据媒体报道，美国东部时间10月27日凌晨3点51分(北京时间15点51分)，X-37B航天飞机在创纪录的780天的轨道飞行后成功降落在NASA肯尼迪航天中心，轻松超过了717天20小时42分钟的早期记录。

X-37B航天飞机最开始预期飞行240天，目前飞行时间已经超过了预期的三倍多，这也是这架可重复使用航天飞机的第五次飞行任务。迄今为止，X-37B已经累计飞行2865天（7年10个月之多）。

据美国空军快速能力办公室（the Air Force Rapid Capabilities Office）主任兰迪·沃尔登说，该航天器完成了“所有任务目标”。不过，尚不清楚这些是什么。官员通常只提供模糊的提示，说明飞机上携带的东西。一个是散热器，可帮助测试长期太空飞行中的“实验电子设备”和热管冷却，而另一个项目可能已经测试了霍尔效应离子推进器。沃尔登确实承认这架飞机部署了“小型卫星”。

据了解，X-37B的第六次飞行任务安排在2020年，将从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地起飞。

百科资料显示，X-37B空天战斗机（英文：X-37B Space Plane），是美国波音公司研制的无人且可重复使用的太空飞机。美国军方甚少透露它的任务与行踪，令外界一直对它有诸多猜测，因此不少人认为X-37实质是一个太空战斗机。不过美国空军副助理部长佩顿（Gary Payton）则解释，X-37B只是航天飞机的升级版。

2017年9月份，太空探索技术公司SpaceX从NASA位于佛罗里达州的肯尼迪航天中心，执行本年第13次“猎鹰9号”发射任务，携带的正是X-37B。