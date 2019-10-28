5G伊始，长城宽带拟退出宽带市场，千万用户将被甩卖

近日，长城宽带网络服务有限公司调整经营范围，或将退出宽带市场。





对此，鹏博士发布公告，否认长城宽带将退出宽带市场，称长城宽带将继续为用户提供互联网接入服务和其他电信增值业务。记者询问长城宽带相关人员，至今没有回复。

曾是国内最大民营宽带运营商的长城宽带，近年来业绩连年下滑，投诉量高居不下，经常出现无故断网、实际网速慢、退费不受理等问题。

而随着市场逐渐饱和，“提速降费”的推进，宽带市场的竞争越来越激烈。总体来看，目前国内宽带市场三大运营商地位难以撼动。有分析认为，长城宽带退出宽带市场早已有预示，在谈转型之前，长城宽带目前需要的是做好用户交接工作。

“被退出”背后：服务质量频引投诉、母公司战略调整

长城宽带成立于2000年4月，其母公司是在鹏博士电信传媒集团股份有限公司，该公司持有长城宽带100%的股份。

天眼查数据显示，10月17日，长城宽带运营主体长城宽带网络服务有限公司出现多项变更，经营范围不再包含第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务等；新增经营电信业务、互联网信息服务。此外，公司董事会也进行了变更，杨学平卸任法定代表人和董事长一职，班殊接任法定代表人、经理、执行董事。与此同时，原董事、监事全部退出，新增监事黄凤娜。

长城宽带曾是全国最大的民营宽带运营商，但近年来，长城宽带业绩连年下滑，服务质量频遭吐槽，颓势已显。某长城宽带用户对记者表示，用该宽带一玩游戏就卡，看视频时常出现卡住、或者音画不同步的现象。

根据鹏博士财报，2018年长城宽带开始亏损，净亏损1.86亿元，2019年上半年，净亏损1.5亿元。而2019年上半年，鹏博士营业收入约30.74亿元，较上年同期减少12.72%，其中互联网接入业务收入同比下降22.17%，而数据中心及云计算业务收入同比上升29.06%。实现净利润0.48亿元，较上年同期减少80.83%。曾作为鹏博士重要利润来源的长城宽带，已成为拖累鹏博士业绩的一大因素。

鹏博士在2012年实现对长城宽带的100%控股，通过长城宽带遍布全国的宽带网络和客户资源，完成宽带接入业务在全国主要城市的业务布局，以赶上互联网接入爆发增长期。

然而，今年4月份，鹏博士宣布战略性退出宽带市场，重点转向装维、代维服务。8月份，鹏博士集团利用长城宽带的网络装维队伍及核心能力，成立长宽通信服务有限公司，在维护既有用户基础上，与合作伙伴在网络资源、固网代装代维、社区固移融合营销服务等方面进行合作。

在退出宽带市场上，鹏博士已与中国联通北京分公司于8月15日签署合作协议，转让相关用户、业务。北京地区的家庭宽带用户约125万户、政企宽带及互联网专线用户约2.2万户归属权转让给北京联通，由北京联通承担上述用户的服务及运营，但关于用户交割时间、提供后续服务的细节等，尚未协商确认。此后，鹏博士在北京地区将不再单独开展互联网接入业务，成为北京联通的服务提供方及渠道代理方。

鹏博士表示，剩余宽带及互联网专线业务，仍将积极寻求与其他运营商合作，由其他运营商承接用户的后续网络服务，或通过运营机制的进一步优化调整，包括但不限于引入当地资源方参股各地子公司。

有线宽带市场三足鼎立格局难变，“性价比”不再是优势

长城宽带官网显示，截至2018年底，长城宽带家庭用户1400万、企业用户50万。

三大运营商2019年8月份运营数据显示：中国移动有线宽带总数达到1.81亿户；中国电信有线宽带用户累计达到1.52亿户，中国电信及其母公司有线宽带用户总数合计为1.78亿户；中国联通固网宽带用户累计达8397.5万户。运营商有限宽带用户上涨趋势不减。

从这些数据可以看出，固网市场三足鼎立格局难变，三大运营商掌握着绝大部分的市场份额。

究其原因，首先，民营宽带运营商开展宽带业务时，只能选择租用基础运营商网络资源。三大运营商在宽带接入用户、内容资源等方面，都处于垄断性地位。而要想接入骨干网，非基础电信运营商又受到牌照限制，业务难以展开。

而“提速降费”的政策号召下，运营商宽带的用户ARPU不断下降。三大运营商也在不断发力。中国电信、中国联通连续五年宽带“提速不提价”。2013年才入局宽带市场的中国移动，大打价格战，宽带价格在某些地区甚至低于长城宽带等企业。其“免费送宽带”活动，更是为用户规模扩张再添火力，用户规模用了6年左右的时间行业排名迅速升至第一。

中国通信业知名观察家项立刚对蓝鲸TMT记者表示，目前有线宽带市场除了三大基础运营商，其他运营商的发展空间越来越小。这个行业就是一个自然垄断的行业。想要发展，就需要更多的用户，需要降低成本，如果做不到，就没有竞争力。

“总的来看，民营宽带商与基础电信运营商比没有任何优势。”项立刚说道。

独立电信分析师付亮认为，由于三大运营商占据了大量的份额，未来固网移动的融合服务会是一个大趋势。而这也意味着，三大运营商在未来宽带市场的垄断地位难以撼动。

对用户来说，除了关注有线宽带网速，还关注资费问题。

“前段时间的超低价是不理性的，没有收入甚至亏钱是不可能长久的。对用户来说，未来资费会有所提高，但这跟垄断是两回事，不是由于垄断提高，甚至可以说之前的低价是由于垄断造成的，因为运营商有这样的垄断地位，有时候会恶性竞争，有时候会协同竞价。但价格最终会回归理性。”付亮表示，“现在三大运营商已经开始调整价格了，价格回归，这对长城宽带来说，回归市场的机会非常小。如果不对基础运营商固网移动融合做一定监管，民营宽带基本没有太大的机会。”