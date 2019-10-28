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国外600多位网红“搞事情”：种植2000万棵树

2019-10-28 8:35:48来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月28日消息 超过600名YouTuber正在合作发起该平台有史以来最大的筹款挑战之一：到年底筹集2000万美元，用于种植2000万棵树。

该挑战是由受欢迎的YouTube特技慈善家吉米·“野兽”唐纳森（Jimmy“MrBeast”Donaldson）发起的，他以捐出巨款而闻名，其它知名YouTube还包括Mark Rober（870万粉丝），Rhett&Link（450万粉丝），Marshmello（4020万粉丝），iJustine（610万粉丝），Marques Brownlee（950万粉丝），Slow Mo Guys（1300万粉丝），Ninja（2240万粉丝），Simone Giertz（190万粉丝），Jacksepticeye（2290万粉丝），Smarter Every Day（730万粉丝），当然，还有Youtube粉丝最多的频道PewDiePie（1.02亿粉丝）。

任务很简单：这些YouTuber们将开始使用该计划的主题标签#TeamTrees发布视频，并要求观众捐款。YouTube将承担平台上捐赠的所有交易费用。这么做的目的是向YouTube观看者尽量展示筹款视频，攻占人们的主页和推荐内容。

该计划始于2019年5月，当时唐纳森在YouTube，Reddit和Twitter上的粉丝建议他种植2000万棵树来庆祝达到2000万粉丝。唐纳森称，他曾和一些朋友试图看看自己可以种多少棵树，最终他们一天只设法种了300棵树。

唐纳森在一个视频中说：“我们想证明YouTube不仅仅是用来娱乐的，我们实际上具有真正的影响力，可以做出真正的改变。”

于是唐纳森（Donaldson）与最大的非营利性保护组织之一的植树节基金会（Arbor Day Foundation）合作，发起了#TeamTrees挑战。植树节基金会已经开始植树挑战，其目标是到2022年植树1亿棵。

树木将于2020年1月开始种植，目标是“不迟于2022年12月”种植全部2000万棵树木。虽然基金会也在全球范围内种植，但主要还是在美国周围的国家公园内种植。

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关键词：YouTube

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