千年古镇遇5G：带你乌镇三日感受5G自由

清水穿城过，人家尽枕河……这里，是乌镇。

几年前提到乌镇，人们更多想到的是烟雨江南朦胧美景；近些年乌镇走向世界，缘起于世界互联网大会；如今，这座千年的枕水古镇又新添一张“新潮”名片：全球首个5G智慧小镇。

10月20日，第六届世界互联网大会在乌镇拉开帷幕，本届互联网大会人们关注的焦点，除了互联网大佬们新近动态以及他们对行业热点的真知灼见之外，必然还有这个2019年不能不追的关键词：5G。

雷军来到乌镇后第一时间进行了5G测速，李彦宏、张朝阳、周鸿祎等互联网大佬也都在互联网大会期间分享了关于5G的思考与见解。

5G信号全覆盖、智慧小镇、无人驾驶和远程驾驶……这里，依然是乌镇。

本期5G Weekly，带大家感受一下乌镇的“5G自由”。

桂花香里打卡5G测速

当下，全世界都在密切关注5G行业动态，但对于大多数人来说，受限于终端、基站、套餐等因素，5G目前还没有完全走进日常生活。而在中国，在乌镇，你可以先一步感受到“5G自由”。

北京时间晚7点，上海的S在晚高峰地铁上看着新闻联播，纽约的I刚刚睡醒正翻看着手机留言，伦敦的N和巴黎的A正视频通话……

没有人会想到，在这座中国古老静谧的江南小镇里，有人已经拿着5G手机边刷剧边等待着萝卜丝饼出锅。

来到世界互联网大会的这几天时间，5G手机悄然变成了主力机：下软件、看视频、玩游戏、传文件……每走到一个地方，都要拿出手机“打卡”一样跑个测速。

景区、会场、展馆，在乌镇的各个角落都覆盖了5G信号，通过实际测速来看，下行速率在300～800Mbps（相当于40～100M/s的下载速度），考虑到基站分布、室内外环境等因素，这样的速度还是让人满意的。

而5G信号全覆盖更重要的意义，是让许多5G应用在乌镇得以先一步实现。

石板路间寻觅自动公交

本届世界互联网大会诞生了一个小“网红”——5G自动驾驶微公交。

自动驾驶微公交每天预约试乘人数有限，人气很火，除了媒体之外，很多游客和当地市民也都会前来体验一番。

乌镇的这条自动驾驶微公交线路，应该也是目前全国、甚至全球第一条自动驾驶汽车行驶的城市开放道路。

公交车的内部和普通车辆看上去没有不同，不过在车辆外部，可以看到上下、前后、左右都分部着感应雷达，虽然是自动驾驶，不过依然也需要司机在驾驶席确保安全。

行驶过程中，整体体验和人工驾驶还是有一些不同的，例如，在识别到周围有车辆和行人的时候刹车会比较急，能感受到，相比于舒适度，乘客和车辆的安全才是首先考虑的因素。

工作人员表示，微公交正在不断调试优化过程中，未来也会有更加良好的体验。

互联网之光感受5G未来

互联网之光展馆汇聚了国内外众多知名公司展台，集中展示了5G、AI、VR、自动驾驶等相关黑科技应用。

我们在互联网之光展馆门口看到的这个小家伙其实是一台5G巡逻机器人。

据工作人员介绍，它具备自动避障、人体检测、人脸识别、车辆识别、语音交互、有害气体检测等功能，并且可以同时提供6路高清视频监控数据，来辅助警务人员完成安保工作，而5G网络高带宽、低延时的能力也刚好满足了警用机器人对高清图像回传的需要，便于指挥中心实时来掌握现场情况。

除了巡逻机器人，展馆内还向我们展示了更多安防设备，比如这个移动式警务指挥塔，可以通过360度VR监控设备来观察周边的环境，并通过5G网络实时回传画面和数据。

所以，在乌镇，在互联网之光，5G的应用其实已经在为我们每个人保驾护航了。

要说5G最先给我们生活带来变化的领域，很可能就会是视频和游戏。在互联网之光展馆内有不少基于5G网络的游戏体验项目。

比如说这个5G点球大战，游戏设置了before 5G和5G两个场景，能够让玩家真实感受到5G游戏体验的不同。通过我自己的亲身感受，会发现4G网络游戏难度更低，轻轻一踢球就进了，游戏设备和画面的确会有可感知到的明显延迟。而在5G网络下，动作捕捉更加精准敏捷，球的运动和守门员的反应都更加流畅，游戏也更难了。

除了点球游戏，现场我们还找到了5G VR乒乓球，我们都知道，VR设备在4G或者现有的WiFi网络下，画面难免会出现一些延迟，而微小的延迟也会让我们的眼睛产生眩晕，并且会降低游戏体验。但是在5G网络下，VR设备内的游戏画面更加流畅，画质也更加清晰，给玩家带来了更加舒适的体验。

离5G生活更近一步

三天时间，我们在这里提前感受到了可以随时随地使用5G的生活。

枕水人家里的5G信号，客栈酒馆里的扫码支付，“互联网之光”让人目不暇接的黑科技展台……当古老的乌镇遇上现代的科技，带给游人的是时空交错的别样体验。

就在10月25日，中国移动宣布11月1日起正式推出5G套餐，意味着5G将正式走进我们的日常生活。

当然，手机只是5G改变生活的很小一部分，更多惊喜与未知，还在等待我们去发现。