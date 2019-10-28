一变天就关节疼：难道身体真有“预测天气”功能？

常听老人说，天气变化会让他们关节疼痛。事实上，这种说法的确有科学依据。

英国曼彻斯特大学流行病学与关节炎中心的研究负责人威尔·迪克森(Will Dixon)，利用智能手机评估天气与疼痛之间的联系，他发现患有慢性疼痛的人在潮湿多风的日子里疼痛的确会加剧。

这项研究包括英国2600多名患有关节炎、纤维肌痛、偏头痛和神经病理性疼痛的人。调查人员使用智能手机应用程序记录这些人每天的疼痛症状，并通过智能手机GPS的位置信息确定当地天气情况。他们收集了大约六个月的数据。

研究结果显示，受试者在潮湿日子里比在干燥日子里更容易感到疼痛。低压和较高的风速也与痛苦加剧有关，但其影响比湿度小。然而，研究人员无法证明因果关系。

总体而言，温度似乎不会影响疼痛，但同样潮湿多风的寒冷天气可能会让人更痛苦。下雨和疼痛之间没有联系。迪克森解释说：“分析表明，在潮湿和刮风的低压天气中，与普通日子相比，患者经历更多痛苦的可能性约为20%。”

有一种理论或许可以解释为何当湿度升高时疼痛可能会加剧，这种观点认为潮湿会促使已经发炎的组织肿胀，导致更剧烈的疼痛。

至于风力的影响，这是因为人类的关节有神经末梢，它们的感受器可以“感觉”环境中的压力变化，这可能就是为何在暴风雨到来之前关节疼痛如此常见的原因，因为那时的压力变化可能最明显。

此外，与天气有关的疼痛似乎是高度个体化的，那些认为自己是“天气敏感”的人的症状通常会恶化。

迪克森表示，这项研究可能对未来治愈慢性疼痛患者的病症很重要。既然我们可以预测天气，那么就有可能在知道天气和疼痛之间联系的情况下提前预测疼痛的严重程度。这将允许患有慢性疼痛的人更好地规划他们的活动，在预计疼痛水平较低的日子里完成更艰巨的任务。

迪克森认为，这项研究还将为有兴趣了解疼痛机制的科学家提供信息，并最终为找到新的治疗方法提供支持。

他说：“自从古希腊医师提出这种理论以来，天气始终被认为是影响关节炎患者疼痛的因素。大约3/4关节炎患者认为他们的疼痛受天气影响。”