在太空3D打印的人造肉，未来或将摆上超市货架

北京时间10月28日消息，如果我们未来要放弃地球，前往火星或宇宙的其他地方生活，那我们或许将不得不以汉堡包为生。一位名叫奥列格·斯克里波奇卡（Oleg Skripochka）的俄罗斯宇航员让人类离这个目标更近了一步。在最近一次前往国际空间站的旅程中，他完成了一个突破性的成就：在不杀死动物的情况下制造出真正的肉。而斯克里波奇卡所用的工具，便是一台被送上太空的3D打印机。

当然，太空并没有什么特别之处。2013年，第一块用人造汉堡肉饼问世。自此之后，地球上的科学家们就一直致力于在不屠宰动物的情况下做出可食用肉品。对于美国国家航空航天局（NASA）和其他太空机构来说，他们希望能找到一种为宇航员提供食物的可持续方式，从而实现比以往人类更深入太空的航天任务。3D打印似乎是一个不错的解决方案，可以避免携带大量食物，减轻长期太空旅行的载重量。未来的宇航员将可以利用被称为“生物墨水”的结构材料，加上一些植物和动物细胞，就能通过3D打印机将晚餐准备好。

这是一个伟大的想法，但科学家怀疑这个过程是否能在太空的微重力环境下进行。“在失重状态下，生物打印器官和组织的成熟速度要比在地球重力条件下快得多，”以色列食品科技公司Aleph Farms的代表约阿夫·雷斯勒（Yoav Reisler）说，“这些组织是同时从各个方向打印出来的，就像在做一个雪球，而其他大多数生物打印机则是一层一层地进行打印。在地球上，细胞总是向下沉降，而在失重状态下，它们会悬浮在太空中，相互作用。在地球上，一层一层的生物打印需要支撑结构，而在失重状态下打印，只需要细胞材料就可以制造组织，不需要任何中间支撑。”

马斯特里赫特大学教授马克·波斯特拿着世界上第一块实验室培育的汉堡肉饼

2019年9月25日，Aleph Farms公司为斯克里波奇卡提供了好几瓶活体动物细胞，包括牛、兔子和鱼的细胞，以及特制的3D打印机。这台3D打印机可以在微重力环境下工作，利用肌肉细胞和生物墨水制造出肉块。

斯克里波奇卡成功了，他用这个装置制作出了每种动物的一小块组织。这是个具有重大意义的实验，意味着如果我们想在火星上野餐，就不必携带牛肉了。

实验室培育人造肉

荷兰医生威廉·范艾伦（Willem van Eelen）是人造肉领域最早的研究者之一，从20世纪50年代起就投入到相关的研究中，并为实验室培育人造肉的想法首次申请了专利。第二次世界大战期间，他曾在日本战俘营中度过一段时间，在那里遭到毒打并忍饥挨饿。范艾伦对动物所遭受的对待感到震惊，决心把减少食物系统中对动物的屠宰作为一生的使命。

如今，用动物细胞制造肉品已经不再是科幻小说的范畴：一位俄罗斯宇航员在国际空间站上造出了肉，这些产品进入超市似乎只是时间问题。在2019年9月在太空中进行的这次实验中，宇航员使用3D打印机打印出了牛肉、兔子和鱼的组织。以色列初创公司Aleph Farms的负责人迪迪埃·图比亚（Didier Toubia）表示，这项新技术“可能使长期太空旅行成为可能，并推动新的太空探索”，比如前往火星。但是，Aleph Farms公司的目标“是在地球上销售这些肉品”。图比亚还指出，这“并不是要取代传统农业，而是一种比工厂化养殖更好的选择。”

2013年，荷兰马斯特里赫特大学的科学家马克·波斯特（Mark Post）用牛干细胞设计出了第一块汉堡肉饼。自此以后，有好几家初创公司也进入了这个市场，试图填补空白。然而，人造肉的生产成本仍然很高，还没有一种产品可以广泛销售。

面临的挑战

这些肉制品的名称也存在争论，人们用各种术语来描述它：实验室的、人工的、以细胞为基础的、人工培养的，等等。无论如何，人们已经开始品尝人造肉，业内人士也希望能很快实现小规模的商业化。

“很可能是今年，”美国加州JUST公司的负责人乔希·蒂特里克（Josh Tetrick）在旧金山的一次会议上说，“不是在市场上的4000个沃尔玛超市或所有的麦当劳，而是在少数几家餐厅。”

“问题是你想付出什么代价，”Fork & Goode公司的创始人兼首席执行官尼雅·古普塔（Niya Gupta）说，“作为一个行业，我们终于在科学上取得了进步。下一步是在工程挑战上取得进展。”

据估计，五到二十年后，实验室培育的肉类将以合理的价格出现在超市货架上。但一些观察人士表示，这个行业还需要更多的投资。据推广肉类和鱼类替代品的组织“好食物协会”（Good Food Institute）称，2018年，人造肉行业总共只吸引了7300万美元的投资。

人造肉面临的另一个障碍是监管，这方面仍然十分模糊。例如，在美国，政府只概述了一个监管框架，由农业部和食品和药物管理局共同对基于细胞的食品进行监管，但并没有最终的管理措施。

对人造肉的支持者来说，用细胞培育的肉和鱼产品可以避免饲养和杀害动物，从而可持续地改变生产系统。然而，真正的环境影响仍然存在争议，特别是在能源消耗方面，以及在食品安全方面。

不过，初创公司BlueNalu的首席执行官卢·库珀豪斯（Lou Cooperhouse）仍表示，“市场机会是巨大的，尤其是海鲜市场。”

“全球对海产品的需求正处于历史最高水平，”他在谈到海产品时说，“但我们面临供应问题。”这其中涉及到过度捕捞、气候变化等问题，会导致海产品供应非常不稳定，而且海产品本身也可能存在问题，比如一些鱼类中含有较高的汞。如果能利用细胞培育海产品，将会为供应链提供新的支持，而不仅仅依靠野生捕捞和农场养殖。

BlueNalu公司创建于2018年，目前正在开发一个技术平台，用来设计各种海鲜产品，主要是无骨无皮的鱼片。BlueNalu的首席技术官克里斯·达曼（Chris Dammann）表示，关于干细胞、生物工程或有机组织打印的科学文献已经存在，“我们要做的就是把技术重新组合起来，并对其进行优化。”

基于细胞培育的食物蛋白也引起了传统农业的关注。“这是我们需要监督的事情，”Farm Bureau组织的国会关系主任斯科特·贝内特（Scott Bennett）说，“我们的精力应该花在提高蛋白质产品的整体市场份额上，特别是在发展中国家。”Farm Bureau组织是一个代表农民和牧场主的组织。

“一些人出于社会原因的会想买这种（人造肉）产品，但传统肉类市场将永远存在，”他说，“我们觉得它不应该被称为肉类，因为我们不想让消费者混淆。我们要确保标签非常清楚。”