京东10.28领券：京东超市满199减100，阿斯加特1TB固态硬盘699元

10月28日，京东超市满199减100，主会场签到领全品券；阿斯加特1TB固态硬盘699元，读速3300MB/s，写速3000MB/s，1GB缓存，5年质保；白条券30-3元每周领1张，每日福利社可兑换多张高性价比优惠券，速速领取。
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|主会场 签到得全品券
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|汽车用品券 199-60
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|健康服务 2件8折
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|京东超市 满199-100
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|超级IP日 满199-10
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|得力 满139-40
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|空调 价保双11
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|秋冬男装 低至3折
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|大牌鞋靴 5折起
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|电视影音 5折起
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|电脑配件 部分5折
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|零食 199-100
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|牛奶 两件8折
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|自营图书 5折封顶
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|数码 定金100抵1000
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|个人护理品类日 149-100
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|抢全品类券 5到10元
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|饮料券 199-100
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|啤酒 满199-100
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|白条券30-3元 每周领1张
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|话费券49-2
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好价单品：
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