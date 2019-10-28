北京时间10月28日消息，21世纪10年代是信息和技术行业蓬勃发展的十年，但是这期间同样发生了许多重大丑闻。科技公司正逐渐走上全球政治和社会议题的中央舞台，却在过去十年出现了许多滥用市场主导力量、业务探索失败以及灾难性产品发售的事情。Facebook、苹果以及谷歌等科技巨头往往是丑闻的主角，但是创业公司和政府机构在过去十年也曾声名狼藉。以下是2010年至2019年的科技圈重大丑闻：

2010年：富士康员工接连跳楼自杀

2010年，至少14名富士康工人在深圳工厂跳楼自杀。富士康为苹果、任天堂、惠普等公司生产设备，据称7万工人们在沉闷的工作条件下投入到极端加班生产中，而且管理层无情，会因轻微违规行为扣工人工资。富士康据称为此加装了安全网，以接住从高楼跳下的工人，并要求工人签署合同保证不自杀。在一系列自杀事件后，苹果、惠普以及其他富士康客户表示，他们会施压富士康改善工作条件。中国也在2012年出台新法，限制工人的加班时间。

2013年：NSA监听丑闻

作为美国历史上最著名的告发者之一，前美国国家安全局(NSA)承包商雇员爱德华·斯诺登(Edward Snowden)在2013年披露，NSA一直在人们不知情的情况下监视他们的谷歌和雅虎账号，随意保留文本、音频和视频。谷歌和雅虎对于这一爆料感到惊讶，声称他们并未允许政府访问他们的服务器。不过谷歌表示，公司长期以来一直担心存在这种监听的可能性。斯诺登依旧面临美国对他违反《间谍法》的指控，已获得俄罗斯的庇护，目前住在莫斯科。

2015年：大众排放门

美国环境保护署发现，大众汽车在尾气排放检测时在他们的汽车中安装了“减效装置”，以提供虚假结果让汽车看起来更加环保。大众随后证实，1100万辆汽车安装了减效装置。最终，大众同意向美国监管部门支付43亿美元罚款，投入逾220亿美元来解决监管部门和车主的指控。6位大众高管因为参与这一骗局面临刑事指控。

2016年：苹果被判补缴130亿欧元税款

过去十年多时间，苹果一直通过爱尔兰过滤其欧洲税款，利用了爱尔兰提供的优厚税收减免政策。2016年，欧盟完成了为期三年的税率调查，裁定这种税收减免政策是非法的，因为该政策只适用于苹果。欧盟要求苹果向爱尔兰补缴130亿欧元(约合145亿美元)税款。苹果对此感到不满，并表示会重新考虑未来的欧洲业务。

2016年：血液检测公司Theranos造假丑闻

作为过去十年成立的最臭名昭著的创业公司之一，Theranos及其善变的领导者伊丽莎白·霍尔姆斯(Elizabeth Holmes)在被证明无法兑现其承诺后跌落神坛，该公司曾号称只用一滴血就可实施血液检测。霍尔姆斯仍在接受刑事调查，被指控犯有刑事欺诈罪。

2016年：三星Note7爆炸门

2016年9月初，在多款Galaxy Note7起火后，三星实施全球召回，并表示将开始出货安全的新机型。然而，多款替换机在充电时同样会起火，导致三星彻底停止了Galaxy Note7的生产。

2017年：Facebook虚假账号干扰美国大选

Facebook在2017年9月披露，从2015年6月开始，一些“很可能由俄罗斯运营的”账号在Facebook上花费了大约10万美元，旨在干扰2016年美国总统大选。在此之前，Facebook一直坚称没有理由相信俄罗斯代理人购买了与大选相关的广告。Facebook承诺未来将采取措施挫败试图干扰美国大选的外国资助活动。

2018年：谷歌员工抗议“Android之父”等高管性行为不端

在报道指出谷歌高管存在不端性行为后，数千名谷歌员工在2018年年底走出了办公室举行游行抗议。《纽约时报》称，谷歌保护了“Android之父”安迪·鲁宾(Andy Rubin)，即便认为针对他存在不端性行为的举报可信，依旧向他提供了数千万美元的离职金。与此同时，向谷歌报告了公司内部存在不端性行为的女性声称他们遭到了谷歌强制制裁政策的不公平对待。谷歌CEO桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)当时承认了这一不足，承诺付诸于行动。

2018年：Facebook大规模数据泄露丑闻

《卫报》发布重磅调查称，政治咨询公司剑桥分析以不当方式获取和使用了高达8700万Facebook用户的数据，以便在2016年总统选举前服务于支持特朗普的广告。特朗普竞选团队据称向剑桥分析支付了数百万美元，这违反了Facebook的广告合作伙伴条款，但却在Facebook的眼皮底下发生了。

2018年：谷歌因员工广泛抗议不再为美国防部开发无人机AI技术

谷歌在一个快速推进的项目上悄然与美国五角大楼建立了合作关系，开发AI软件为无人机攻击提供分析和协助。许多谷歌员工对此并不知情，在得知这一合作后举行了广泛抗议活动。谷歌随后同意不再与美国防部续签合同，但是另外一家在该项目中与美国防部合作的公司依旧在使用现成的谷歌云平台。

2019年：波音737 Max停飞

至少在两起波音737 Max空难发生两年前，一位顶尖波音飞行员已经接到了该飞机存在严重问题的警告。这两起空难分别发生在2018年10月和2019年3月，导致346人遇难。在第二起空难发生后，所有波音737 Max被停飞。波音对于该事件的处理成为了美国联邦调查局正在展开调查的重点。

2019年：众创空间WeWork上市失败估值暴跌

众创空间WeWork经历了灾难性的一个月。在投资者和媒体对于WeWork财务情况和CEO亚当·诺依曼(Adam Neumann)的古怪管理风格提出严重质疑后，WeWork估值从470亿美元暴跌至80亿美元，取消了曾经被热炒的首次公开招股(IPO)计划，逼迫诺依曼辞去CEO。WeWork的混乱仍在发酵中，但是该公司预计将在接下来几个月至多裁减四分之一现有员工，以走上盈利之路。