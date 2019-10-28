内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>影像器材

松下S1H获得Netflix认证，坐实相机中最好的摄像机

2019-10-28 11:29:10来源：爱活网作者：Napoleon责编：孤城评论：

Netflix刚刚更新了认可的摄影机清单，将松下S1H列入其中，坐实了S1H是相机中最强的摄像机。

为了保证原创节目质量，Netflix对拍摄原创节目的摄影机与录制格式有着严格要求的，在11月10日执行的新规定要求摄像机必须拥有4K分辨率的传感器（画面宽度不低于3840像素），全片90%或以上镜头必须采用Netflix认证摄像机拍摄，不过纪录片可以例外，Netflix允许适当放宽标准。除了主摄像机外，水下摄像机、无人机、POV视角摄像机也必须获得Netflix认可。不过上述要求仅限于Netflix原创节目，外购节目不受此限制。

在Netflix新规定下，在电影、电视剧、广告摄影中广泛应用的Arri Alexa、Arri Alexa Mini、Arri Amira被踢出清单，Alexa Mini LF与松下S1H两款新品被列入清单。Alexa Mini LF作为Alexa LF的轻量化版本，列入清单是理所当然的事情，S1H才是让人意外的产品。S1H要满足Netflix原创节目质量，必须使用下面格式拍摄，MOV封装，分辨率为4096×2160或3840×2160，24/25/30/60P均可，422/10Bbit/All-I 400Mbps编码，加载V-Log色彩风格，画幅：全幅/Super/像素点对点（接近Super35）。松下S1H成为唯一一款Netflix认可相机，间接证实它的画质出众，是相机中最好的摄像机。

其它Netflix认可摄像机：

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：松下相机

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有