松下S1H获得Netflix认证，坐实相机中最好的摄像机

Netflix刚刚更新了认可的摄影机清单，将松下S1H列入其中，坐实了S1H是相机中最强的摄像机。

为了保证原创节目质量，Netflix对拍摄原创节目的摄影机与录制格式有着严格要求的，在11月10日执行的新规定要求摄像机必须拥有4K分辨率的传感器（画面宽度不低于3840像素），全片90%或以上镜头必须采用Netflix认证摄像机拍摄，不过纪录片可以例外，Netflix允许适当放宽标准。除了主摄像机外，水下摄像机、无人机、POV视角摄像机也必须获得Netflix认可。不过上述要求仅限于Netflix原创节目，外购节目不受此限制。

在Netflix新规定下，在电影、电视剧、广告摄影中广泛应用的Arri Alexa、Arri Alexa Mini、Arri Amira被踢出清单，Alexa Mini LF与松下S1H两款新品被列入清单。Alexa Mini LF作为Alexa LF的轻量化版本，列入清单是理所当然的事情，S1H才是让人意外的产品。S1H要满足Netflix原创节目质量，必须使用下面格式拍摄，MOV封装，分辨率为4096×2160或3840×2160，24/25/30/60P均可，422/10Bbit/All-I 400Mbps编码，加载V-Log色彩风格，画幅：全幅/Super/像素点对点（接近Super35）。松下S1H成为唯一一款Netflix认可相机，间接证实它的画质出众，是相机中最好的摄像机。

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