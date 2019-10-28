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三星三季度在美国家电市场市占率再度居首

2019-10-28 13:02:11来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

北京时间28日消息，据韩联社报道，美国市场调查机构Traqline周一发布的数据显示，三星电子今年第三季度在美国生活家电市场以19.2%的占有率位居第一，连续14个季度领跑。

具体来看，三星干衣机、洗衣机和冰箱的占有率均位居榜首。干衣机占有率为20.2%，连续11个季度领跑；洗衣机为19.3%；冰箱为21.7%，连续14个季度居首。其中，双开门系列冰箱的占有率更是高达28.9%，连续10年稳居榜首。

另外，微波炉的市场占有率为13.5%，同比上升1.2个百分点，排名第二。

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关键词：三星

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