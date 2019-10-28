脱离产能地狱后，特斯拉终于带来了第三代太阳能屋顶

虽然马斯克也没少卖力宣传，但在被特斯拉收购后Solarcity和它的太阳能屋顶一直都过得不温不火，不过随着最新的第三代太阳能屋顶V3 Solar Roof的面世，状态低迷的Solarcity可能会变得更受欢迎一些。

与二代产品不同，全新的V3 Solar Roof不再使用传统的太阳能面板覆盖屋顶的方案，而是将集能装置嵌入到拥有理想强度的钢化玻璃中，并以此替换掉房屋原有的瓦片式屋顶。这套方案下，V3 Solar Roof的价格将比前代产品更为低廉。比如2000平方英尺覆盖面积的套餐价为42500美元，如果能享受到联邦优惠政策的话，便只要33950美元就能拿下。

马斯克表示在经历之前的挣扎之后，特斯拉内部进行了数次关于全新设计方案的比对，最终诞生了V3 Solar Roof。这套全新的方案可以允许用户将太阳能面板直接覆盖在房屋顶部，或是直接通过特斯拉的服务来打造一套全新的房顶，总之无论何种方案，它都要比传统的太阳能屋顶来的更便宜一些。

当然在之前的运营中，Solarcity的口碑并不算差，但令人捉急的安装速度在一定程度上拖累了他们的发展，特别是在被特斯拉收购之后，特斯拉也恰巧陷入到了Model 3的产能地狱之中，根本没有更多精力去打点太阳能屋顶的安装服务。而现在随着布法罗Gigafactory工厂正式进入太阳能屋顶的生产节奏，同时特斯拉也寻找到了第三方承包商来负责一部分太阳能屋顶的安装服务，让V3 Solar Roof的生产以及服务节奏都要超过前代产品。

特斯拉希望在拉升产能和安装效率后，他们最终每周至少能安装1000个太阳能屋顶，同时还会每隔6-9个月就推出一款全新设计的版本以应对不同用户的功能和外观需求。当然对于国内用户来说，目前大多也还是看看就好吧。