巨头陨落、新军突起，互联网没有永远的流量王者

如今，美国在线（AOL）和雅虎（Yahoo）对于美国最大的本地电话公司、最大的无线通信公司Verizon来说几乎是毫无价值了，Verizon正在对其数字业务进行筛选，保留其中精华，并出售或关闭剩下的业务。但20年前，AOL和雅虎，连同微软MSN，本质上就代表着互联网。一个新的视频展示了这种消亡是如何发生的，以及谷歌和YouTube是如何一步步主宰互联网的。这个过程主要是通过一个长达8分钟的柱状图变化呈现的，这个柱状图描绘了从1996年1月开始的近24年里，全球月流量是如何演变的。

视频是在油管的Data Is Beautiful频道上播放的，而在动画开始的时候，这个网站甚至还不存在。这是一组延时统计视频，由一个自称“数据狂人博士生”的人制作。

根据视频中的数据显示（本文截取为GIF动图），直到2000年初，AOL仍是无可争议的超级巨头，其流量大约是仅次于它的雅虎和MSN的两倍。（排在它们之后可以说是真正的“古代遗迹”，比如在线网络GeoCities、Excite和Lycos。）这一年，这位拨号上网之王收购了媒体巨头时代华纳——创造了一个价值1620亿美元的巨头，成为当时世界上最大的娱乐集团。（根据《财富》杂志的排名，如今位列首位的是迪士尼。）

文章提到了该公司的招牌台词“你收到了邮件”——这也是1998年梅格·瑞恩和汤姆·汉克斯主演的一部浪漫喜剧《电子情书》的（英文）名字。（这部电影上映时，亚马逊刚刚开始崛起。）

然而，AOL在收购时代华纳的时候已经达到了顶峰。到2001年初，雅虎的月访问量已经超过了AOL，而AOL月访问量也开始急剧下降，几年来只有几次小幅回升。那时的雅虎看起来就像一个互联网帝国，以其门户网站、电子邮件和用户群统治互联网达5年之久，直到谷歌来袭。但在最近看来谷歌并不是稳居主导地位的，因为它和雅虎一直在竞相争夺第一的头衔。

互联网的现代时代始于2007年，当时YouTube和Facebook似乎空降而来。YouTube成立于三年前，但在2006年得到了巨大的发展，当时谷歌以16.5亿美元的天价收购了它。（《纽约时报》估计，如今YouTube每年的收入至少是这个价格的10倍。）Facebook始于2004年，它在创立之初是一个仅限于大学校园的网络平台。2006年，当它向公众开放时，它迅速占领了互联网，而Myspace则渐渐被大众遗忘。

谷歌-YouTube-Facebook三人组早在2012年就出现了。然而，尽管这些网站在2019年仍位居榜首，但它们的相对实力已经发生了变化。自2014年中以来，随着谷歌的激增，Facebook的网络份额一直在下降。其绝对数量已经从2017年底的每月约280亿人次下降到本月的230多亿人次。虽然这一数字仍然令人震惊，但要知道，谷歌本身的流量是它的三倍多，如果算上YouTube，它的流量几乎是四倍半。

但是，正如可视化显示的那样，在互联网的整个历史中，没有任何技术平台占据主导地位。也就是说，谁也不能保证今天的流量巨头在未来仍将保持领先地位。