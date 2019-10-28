让加州码农有房可住！Facebook承诺投资10亿美元“安家费”

没有任何迹象表明技术产业巨头们要离开他们称之为“家”的地方。不过，为了留下来，他们决定为房地产危机做点什么——毕竟，现在的情况和他们息息相关。

本周二，Facebook称其将为中等收入和低收入家庭建立2万座单元楼，以缓解加利福尼亚严重的住房困境。为此，该公司将以补助、贷款和土地的形式投资10亿美元。

住房短缺问题十分严重，深深影响到了全美各处的科技中心。为此，技术公司做出了一系列的举动，投入了大量财力。而以上是技术公司采取的最新措施。

加州的房价高得有些离谱，让加州其他方面都“黯然失色”。全美最高的工资阶层有一些就在加州，但要是算上房价的话，加州贫困率就是全国最高的。越来越多的人只能长时间通勤；据说，很多警察就睡在车里；路边的帐篷变得稀松平常——因为无家可归的人越来越多了。

总之，如果湾区的那些大公司和其他技术中心计划继续扩张的话，它们就得为当地的基本政府管理伸出援手。Facebook和其他公司的投资正是给这“援手”做出了表率，也制定了标准。它们的确在继续扩张。Facebook和谷歌已经在继续招贤纳士，并迅速扩建其办公区域，从硅谷一直往北扩张，跻身旧金山“最大租户”群体。

要想在湾区扩大势力范围，不仅得考虑高薪雇员的住宿和交通问题，也不能忽略其他员工。谷歌和Facebook很早以前就在办公区域周边建立住宅，每个工作日早上，都有大概1600辆私营大巴在湾区四处穿行，把员工接来办公室。

“我们的城市和地方领导现在所面临的困境很难解决，”Mila Zelkha说。“公司要像这样解决住宿和出行的话，我们这个社会就能够更加紧密地联系在一起。”Zelkha是Manzanita Works的创始人，这是一家非营利性机构，通过联合公共和私营部门的力量，为教师建房。

不过，虽然Facebook和其他公司所做的努力得到了认可，但在大额投资和媒体大力关注之后，有大量的细节需要去明确，大量会计工作需要去完成。对于这类“第一个吃螃蟹的人”来说，它们并不是捐献，而是投资，是希望从中得到回报和收益的。此外，大部分的投资都是以土地形式而不是现金。

Facebook发表声明称，投资包括2.5亿美元与政府合作的公地混合收入群体住房建造，1.5亿美元湾区无家可归人群补助性和保障性住房建造、门洛帕克公司总部附近价值2.5亿美元的土地以及2500万美元硅谷教师住房建造。此外，该公司称，还有3.5亿美元将根据项目效果酌情使用。

Facebook定位策略负责人Menka Sethi在采访中说：“要解决住房问题，我们就应该考虑到各个层面的收入群体。市场没有提供这类住房。我们目前在和非营利开发商合作，共同探讨我们该怎样投资才能达成目标。”

加州住房问题已经存在了几十年，大多数人认为，住房短缺是罪魁祸首。但大量建房，尤其是中等和低等收入群体能住得起的房子，实践证明，很不容易。今年，一项关于住宅扩建的议案始终没有在州参议院通过，这是因为城郊社区抗议称，这项议案通过的话，将会引发更多交通问题，并严重影响他们的生活质量。

此外，建房成本飙升，即使是建造最简单的补贴用房正常来说都得花费50万美元。这就意味着，建2万户住房可能需要100亿美元。

面对这样庞大的数字，任何希望用钱来解决问题的尝试都可能会沦为笑柄。政府官员和经济学家直言道，要想获得实际的效果，可能还得再过十年甚至更长的时间。根据最新年度统计结果，在洛杉矶和部分湾区城市，无家可归人数急剧上升，在奥克兰，无家可归人数仅仅两年内就增加了近50%。

科技公司该怎样缓解住房压力，它们能够或者应该为此投资多少，仍然是一个持久不断的议题。