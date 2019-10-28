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苹果iPad或将在未来获得完整鼠标支持

2019-10-28 14:31:28来源：威锋网作者：Marcus责编：远洋评论：

在十月份刚刚推出的iPadOS新系统中，苹果首次为iPad加入了鼠标支持的特性，但实际上手体验之后却和用户想像中的有所不同，不仅操作性没有Mac或者PC系统来的自然和顺畅，例如要iPad上常见的滑动操作变成了按住鼠标左键左右拖拽，而且苹果也并没有对鼠标操作进行必要的「触控优化」，无论是操作性还是精确性都远不如其他桌面系统。

但随着Apple Arcade的正式推出以及苹果越来越强调iPad的生产力属性，未来的iPad或许将获得完整鼠标支持。

据BayStreet Research首席分析师兼创始人Cliff Maldonado分析称，苹果计划在不久的将来为iPad加入完整鼠标的支持，以进一步推动iPad成为生产力和游戏平台。

Cliff Maldonado表示，如果苹果为iPad加入完整鼠标支持的话，这将会对游戏产业产生许多影响。「Apple Arcade显然是苹果在游戏领域的大动作，但它目前只能吸引那些休闲移动游戏的玩家，而不是PC或主机的硬核游戏玩家。苹果可以利用支持完整鼠标特性的iPad以及拥有的芯片技术来推动PC游戏的发展，这将成为苹果首次涉足硬核游戏的机会。」

「此外，完全的鼠标支持也将使得iPad变成一个生产力平台，无论是Microsoft Office套件还是G Suite工具都能获得更佳的体验，这或许能够促使用户从笔电转移到支持鼠标和键盘的iPad阵营当中。」马尔多纳多说道。

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关键词：iPad

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