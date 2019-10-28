技术刷票，黄牛“躺赢”

零下17摄氏度的风雪天里，扛包的、盗窃的、乞讨的、倒票的、招揽的，北京西站鱼龙混杂，其中一群裹着军绿大衣，手提小马扎，行为有素的“倒票黄牛”有计划的隐藏在人海中。

“那都是没辙，谁愿意风里来雨里去的、一蹲点就是7到24小时呢”一位常年混迹各大车站的“黄牛”回忆起当年倒票的日子。这是十年前人群涌动之下“倒票黄牛”的生存环境。

以前黄牛们的抢票方式像大多数普通购票人一样，扛着小马扎，穿着军大衣通宵蹲在车站蹲点，然后把近乎整列车的票都囤积起来，“沈阳？哈尔滨？我这有票。”通宵蹲点的黄牛们在低声细语中将车票高价转让，做着一本万利的买卖。

自2011年，12306上线之后，人们省去了排队买票的麻烦，实现了“动动手指、填填信息就可以将票搞到手“的新购票方式，但据了解，当碰上高峰时段，12306一般开票后的一秒内，700多张火车票就被瞬间抢空，这就意味着整个一辆火车的座次在一秒内就售罄了，所以面对市场的“刚性需求”，大量需求者由此会高价求购。

但这同时这也催生了那些长期以火车站为据点、围在乘客旁附耳低语票贩子的“升级转型”。他们的业务随着12306的诞生从线下转移到了线上，利用从开发者手里租赁来的“抢票软件”再加上高配置的电脑、百兆宽带、高速服务器做支撑，现在已经成功晋级为躺在沙发、吃着西瓜，手里同时操控多台PC的“技术型黄牛”了，已不再是当初那个”风里雨里、排队等你“的传统黄牛了，这也是9102年——十年后“黄牛”成功转型后的真实写照。

抢票软件助攻，实名制阻挡不住黄牛

“手续费60一张，需要就发名字、身份证号码、日期、哪里到哪里、车次、席位、电话，抢到会给你12306的账号密码，你登录付款后转我手续费就行”猎云网近日与一位售票黄牛在交谈中了解到。

该售票黄牛表示，在抢票成功后需付款手续费——每张票60元，对于其“刷票”的捡漏余票机制并没有固定的时间，对方怕购买者担心隐私安全，特地强调了不会将个人信息泄漏出去。

据悉，一般黄牛的“神级操作“分三步走：首先，获取购票本人信息及其12306账号信息；其次，登陆，利用“租来的第三方抢票软件”进行抢票，通知购票人付款；最后，限购票人45分钟内完成支付后，黄牛开始“收租子”。当然，买票是不得不将身份证等信息提供的给黄牛的，现在有大多数人不愿将自己的12306账户密码透露出去，所以如今都像与猎云网交谈的这位黄牛一样，用自己的账户进行“抢单”，成功后将账号密码发给买票人进行支付即可。

那么在实名制的情况下，黄牛又是怎么能做到屯票的呢？除了我们平时不小心的信息泄露，“老用户”提供给黄牛的身份信息也将作为黄牛抢票的备选人。先用其他人的身份信息锁票，在寻找到买家后，黄牛会将所购入的票退掉，并在之后进行连刷，抢票-退票-回购就是黄牛倒卖车票的基本流程。

通过这一流程走下来，明眼人都能看出，黄牛党着实是赢在了“抢票软件”上，但令人值得思考的是，同样是利用“抢票软件”，为什么黄牛的收费要比普通的抢票软件高的多？比如从黄牛手里拿深圳一张高铁票至少得100元起步。而且一般情况下黄牛的“手续费”通常都会比各种加速软件的VIP加速机制高一个档次，这钱究竟贵在了哪里？

“黄牛神器”10分钟1245张票：你的票已走丢

要说“技术黄牛”究竟“牛”在哪里，这还得从用户说起。为什么同在一个12306上买票，当用户手动登陆账号、选车次、日期，验证烦人的二维码之后，往往在提交订单付款时，票也就没了。因为人工操作着实是跑不过程序的及时响应。

通常12306网上售票能力会受到一定的限制，正常情况下，它会对同一时刻购买票的人数进行限定，跟据用户进入系统的顺序，分配序列号进行购票，当某时间段用户达到一定数量时，每个购票者都需通过填写信息验证码，然后面对网络延迟、及排队等待购买的事实才能成功下单。

通常购票用户是感觉不到这个“相对的等待时间”，是因为这个时间可能已经被系统完美的进程调度缩减至肉眼、身体感觉不到的“纳秒”、“皮秒”甚至是“飞秒”？

而使用抢票软件就不同了，这意味着用程序代替人工操作，利用这些软件的进程调度来代替用户一次次的信息输入、点击查询等操作：将购票者提供的个人信息上传服务器，监测到余票时就会进行高速填写，通过利用插件或爬虫的方式进行超高速的查票频率和识别验证码。

人工操作怎么能跑的机器的高速运转，所以当你在为买到一张车票而欣喜若狂时，这些抢票软件可能早已“下单”了百十张车票了。

据悉，这些软件的刷新速度着实令人惊讶，速度一般持平在“一次100毫秒至500毫秒”且软件每日都更新。在2014年央视新闻对一款黄牛“租赁的软件”报道中称，此抢票软件破解了12306网站的限制，仅10分钟便能刷到1245张票，怪不得你总是“下不了单”，人工怎能正面与这些“抢票神器”跑分呢！

图源：图片来自网络另外，当用户在进行购票时打不开网站、404报错，是因为同一时刻下操作的用户过多，给服务器造成压力过大，也会拖延用户购票的速度。而通常像市面那些比较有名“抢票神器”：比如家喻户晓的携程、飞猪、360抢票王、如智行、12306 By pass等，这些不同的“抢票神器”都可以帮用户选择各自“压力小、能够成功打开”的服务器为用户进行抢票。

揭秘“技术黄牛”究竟赢在了哪里？

黄牛同样用的也是“抢票软件”，但其究竟赢在了哪里？为此猎云网在网上找到一位抢票神器的提供者，在其博客中对“神器”的描述是这样的：

自2013年春运开始，该软件就大显神威，是最早最专业的春运抢票神器之一，2013年春运-2018年春运，已经历5年春运，效果明显，经验丰富。

费用方面，今年春运版的费用为：2000元/套/月版、5200元/套/半年版、7200元/套/年版，此外，还有更加便宜的企业版、超级版、高级版供买家选择。虽然卖家标明：“请勿使用本软件进行车票倒买倒卖的用途，本软件不负责任何相应的法律责任”，但这似乎就像烟盒上总是标注的“吸烟有害健康”的说明一样。

通常黄牛党租赁的软件包含两种，一种是市面上已经存在的通用软件，另一种则是其根据需求定制，往往后者的租赁费用也会更高，甚至有的能达到每个月万元以上的高价。

一般情况下，大部分的用户都有一个“人云亦云”的习惯，用户们往往会不约而同的选择一个大家口耳相传的优异“抢票神器”，这一次次不计其数的点击查询对其服务器本身就是一种压力，这相当于一种反比式增长：

当抢票软件成功概率的相差误差微小时，使用人数就会和抢票成功概率呈反比，即在某时刻越多的人使用同一个抢票软件进行抢票时，由于对服务器有着更大的负载，反而分到你的抢票成功率也就越少（这就是所谓的“当分母越大，分数值越小”）。然而这同时也是“技术黄牛”真正能赢的关键所在。

相比这种使用人数多的抢票软件，黄牛们往往赢在了“单独使用服务器的独立软件”上。这使得黄牛的在查询车票的频率上更快，没有卡顿，延迟极度被缩短。据一位业余技术抢票成员介绍：“黄牛使用的独立软件背后是：独立的服务器、高配置的路由、七类万兆网线、百兆级的网络、多线程抢票、多台机器同时启动等一系列的高级标配”。

若用“魔兽争霸3”游戏做比喻，假若1Mbps的延迟是54ms，2Mbps的延迟是43ms，那么当你被服务器分流时仅占“50Mbps的带宽”来抢票的延迟与黄牛手中独立软件500Mbps所带来的延迟，根本不是一个级别的，黄牛的流量至少比你大出了十倍，那么是不是可以理解为抢票、刷票成功的概率也高出了十倍多呢？

不言而喻，黄牛“稳赢”。据业内人士透露，第三方抢票软件几乎每年都有着几千万的利润。而且，每个圈子有每个圈子的规则，技术黄牛还实际还并不可怕，但令人畏惧的是有组织有纪律的”黄牛党“：一般的黄牛团队都有明确的分工，从线上利用刷票软件抢票、QQ微信贴吧乃至淘宝上的招揽购票人、最后到线下车站的售卖，这是一个一环扣一环的链条。

医院、大学、幼儿园，技术牛无处不在

除了12306、火车站，医院曾经也是黄牛的集据点，他们把排到的号进行倒卖，尤其关注那些千里迢迢看病的异地人。

2016年，网上曾流露出这样的一段视频：一名来自外地的女子来北京某家医院挂号求诊，她旁边十几名票贩子随意插队，一度将300元的挂号费炒到4500元，排队等了一整天的她也没有挂上需要的号。于是此女子怒火四起：“我的天，300块钱的号，他要4500，一直买不上票，医院搞勾结啊，这是北京、首都啊，如果今天我回家死道上了，那这社会真没希望了。”

虽然那些在医院倒卖号的黄牛极度可恨，但遗憾的是，到了现在，这些黄牛也没有消失，随着挂号服务逐步转移到线上，黄牛反倒走上了动动手指的悠闲之路。

以某抢号软件为例，其可提供基于就医160、北京114、微医（挂号网）预约挂号平台的抢号服务，“自动查余票，稳定捡漏”。该软件的QQ 1群已达到1510人，发给新用户的公告表明，挂号成功一次消耗30积分，积分可分享换取也可充值换取，充值1元等于1积分，所有用户新注册都会赠送30积分。

虽然软件说明上标注着拒绝黄牛，但若黄牛租用更快的服务器，效果还是快于个人。他们用其他渠道得到的身份证先抢占号源，买主出现时，再把号退掉重新抢，抢号-推号-抢号，与车票黄牛的手段如出一辙。

除了在节假日让人头疼的车票、挂号外，抢课、抢房、抢幼儿园这些人生难题，照样有黄牛参与。你以为你没抢到只是手速慢、运气差，其实在机器的参与下，抢不到是必然。在技术的加持下，只要是在网上的预约、抢购，黄牛大多可以实现秒杀。

猎云网在淘宝上找到一位提供预约代抢的商家，其可提供全国微信公众号预约代抢名额的服务，评论显示，购买此服务的消费者大多为抢九价宫颈癌疫苗的女性，还有少数为孩子抢幼儿园的父母。

“刚开始心里有点忐忑，因为我们这幼儿园网站进不去，这家店老板帮抢到了，很好很强大”“网吧抢了两次都没抢到，一下就抢到了，追星女孩的福音”“自己约了几次就放弃了，店家一次就成功，现在已经成功打上第一针”，从用户的评价来看，商家非常“靠谱”，无论是抢几次都拿不下的疫苗还是网站被挤到“卡死”的幼儿园报名，通通不在话下。专业的能力也为商家带来不少客户，在同行中位于前列。

与买票相似，此类黄牛也大多是租用的自动抢神器，消费者提供相应的个人信息，放号后进行秒刷，价格从几百到几千不等，可以说只有你想不到，没有技术牛们做不到。

我国的黄牛软件开发者不是没有收到过处罚。2017年底，“黑米”黄牛抢购软件案宣判，三名犯罪嫌疑人因制作、销售黄牛抢购软件获刑，被法院以“构成提供侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具罪”判刑，成为国内首起该领域入刑案。

几个月前，江苏南通警方在“净网2019”专项行动中，打掉了一个黄牛软件HIROOT的制作和销售团伙。该案共抓捕24名犯罪嫌疑人，涉及20多个省市，半数为“90后”“00后”，涉案金额超过千万元。

为什么有处罚黄牛还能如此猖狂，最根本的原因还是丰厚的回报。马克思曾说：“当资本手握百分之五十的利润时，就会为其铤而走险；若资本不断增加达到百分之百时，就会“无视、践踏法律法规”，当持续上升至百分之三百的利润时，那么它可能会犯下被处以“绞死”的罪行。”

黄牛党就是这样，其活动隔绝于主流经济活动之外，被律法所禁止，但仍旧野蛮生长，归根到底背后还是有着根本的利益在推动其不断发展。再加上新技术的出现，黄牛不用在风里雨里的受苦，吸引了不少人转行加入其中。要想把业务做好，黄牛就需要不断升级软件和设备，这也引起了浪费资源的“军备竞赛”。

在大学里找黄牛抢课，毕业后找黄牛抢疫苗，结婚生子后找黄牛抢幼儿园......黄牛无处不在，伴随着我们长大变老，但很难有人对其真正喜爱。虽然在紧急的时刻，我们可以通过黄牛解决车票、挂号，但在一定程度上，正是因为黄牛的存在，我们才被迫置于“争抢”中。

从20世纪末的“蹲点黄牛”到如今的“技术黄牛”，原来的黄牛用时间换票，现在的黄牛用技术刷票。随着社会的进步，黄牛也在变化升级，但不变的是，黄牛总是让人既“爱”又恨的存在着。