中央政法委：在区块链的竞赛中，中国的目标就是第一

IT之家10月28日消息 继习近平总书记近日发表了以“把区块链作为核心技术自主创新重要突破口”为主题的讲话后，近日中共中央政法委员会官方也发布了一片题为《在区块链的竞赛中，中国的目标就是第一！》的文章。文章表示，当前，中国在区块链领域有很好的发展基础，未来将会全面融入经济社会。但显而易见，区块链的价值，不是“炒”出来的。

配适数字经济时代的全新信任体系，改变的不只是生活，还有我们的社会。区块链的广泛应用将在未来形成全新的社会治理架构，有效赋能国家治理体系和治理能力现代化建设。

以下为微信全文：

一场比赛正式开始了。

24日，中共中央政治局进行第十八次集体学习，主题是区块链技术发展现状和趋势。习近平总书记发表重要讲话，他强调：

要强化基础研究，提升原始创新能力，努力让我国在区块链这个新兴领域走在理论最前沿、占据创新制高点、取得产业新优势。

目前，全球主要国家都在加快布局区块链技术发展，习近平总书记的重要讲话意味着我国将全面加入这项新兴互联网技术的国际竞争中去，打响了比赛的发令枪。“最前沿”“制高点”“新优势”，三个词无疑说明中国在区块链竞争领域的目标确定而唯一：就是争夺第一。

那么什么是区块链，为什么要把她放在国家发展的层面，如此重视区块链的意义何在？

区块链的发展，不是靠“炒”出来的

提到区块链，不少人首先想到的是各种名称花哨的“币”。

的确，自2008年区块链诞生，数字货币就是区块链与生俱来的应用场景，大名鼎鼎的比特币就是把区块链作为底层核心技术。这几年，随着资本大量涌入数字货币市场，“币市”如过山车般起伏的新闻时常冲上头条，也让越来越多的人通过各种“币”认识了区块链。

“币市”的起伏不定，也在一定程度上“败坏”了区块链的名声。网上有一个流传广泛的段子，一个搞传销的和一个炒比特币的一起聊天，听完对比特币的介绍，搞传销的人大惊：你这个是骗钱的……

其实区块链作为一项技术并不等同于数字货币，更非投机，区块链“很靠谱”。

它本质上是一个去中心化的数据库，是一串使用密码学方法相关联产生的数据区块，每一个数据区块中包含了一批信息，用于验证其信息的有效性（防伪）和生成下一个区块。有人举了一个很形象的例子：男孩给女孩说了一句“我爱你一生一世”，然后女孩把这句话发给了闺蜜、爸妈、朋友圈、公众号、微信群，于是男孩再也无法抵赖。

去中心化的分布式储存带来公开与透明，也让数据直接产生价值；信息的不可篡改、可追溯性带来了安全与诚实，也让人与人之间变得更加互信。当前全球互联网发展正从信息科技时代过度到数字科技时代，“数据为王”不仅是一个口号，更成为一种共识。区块链技术提供了一种全新的数据组织和应用模式，对“价值互联网”“诚信互联网”的建设，具有基础性的地位。

当前，中国在区块链领域有很好的发展基础，未来将会全面融入经济社会。但显而易见，区块链的价值，不是“炒”出来的。

正如习近平总书记所指出，要抓住区块链技术融合、功能拓展、产业细分的契机，发挥区块链在促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、建设可信体系等方面的作用。唯有如此，区块链的巨大潜在价值才能充分释放出来。

区块链的应用，将变革我们的生活

分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法……对区块链的描述中，常常伴有一串让人望而生畏的“高科技”词汇，令人迷惑，区块链到底能做什么？

答案很简单，两个字：信任。

区块链技术可以使每个人在区块链网络中建立自己的诚信节点，一旦有人作恶，将会受到来自智能合约和法律的双重惩罚，久而久之，在利益和价值的引导以及技术和制度的制约下，潜移默化中人们都会把维护信用当成一种习惯，最终会重塑整个社会的价值诚信体系。

区块链技术让网络中的每个人天然互信，让数据产生真正的价值，让互联网爆发出前所未有的优势。

在民生领域，把个人信息上传到区块链，将受到加密保护，对信息的伪造冒用都能被识别出来，个人信息安全不再是一个让人担心的问题，让共享变得更加可行：教育、就业、养老、精准脱贫、医疗健康、商品防伪、食品安全、公益、社会救助等等方面，都因此能给人们带来更加智能、更加便捷、更加优质的服务。

在经济产业领域，企业把各类信息上传到区块链上，可以让整个产业链变得更加透明：企业可以精准掌握市场需求，调整供给，深化供给侧改革；金融机构可以在征信方面节约大量的成本，放心地向企业、个人提供贷款、保险等金融服务，解决中小企业融资难的问题；贸易领域可以省略大量的纸面工作，监控物流环节，防止中间欺诈的发生。

在政务领域，各部门各系统之间的信息壁垒会完全打通，不再是一个个信息孤岛，政务数据跨部门、跨区域共同维护和利用，促进业务协同办理，这不仅让政务变得更加公开，还将把让群众“最多跑一次”的口号，变为大家习以为常的惯例。

配适数字经济时代的全新信任体系，改变的不只是生活，还有我们的社会。区块链的广泛应用将在未来形成全新的社会治理架构，有效赋能国家治理体系和治理能力现代化建设。

区块链的管理，面向国家的未来

在过去20多年互联网的发展中，我们一次次看到，一项新技术走向大规模的应用，必然会产生法律上的空白和管理上的难题。

但难管，并不代表这就可以舍弃这项技术。环视我们的周围，一项项从前的“新科技”已经成为我们生活密不可分的部分，不发展的代价谁都无法承担。

在国际风云波谲云诡的今天，新一代互联网技术已经和国家的利益深深连在一起。竞争无处不在，谁抢占了制高点，谁就在贸易、外交、军事等方面占据优势，发展慢人一步则可能在未来长期落后，信息技术已经成为一个国家争取竞争优势的战略方向。

国际竞争格局的背景下，看区块链在我们民生、经济、社会治理上的各项应用前景，则更能看出它的价值所在：它关系到每个人幸福，关系到经济的平稳发展，更关系到我们国家的未来。管好区块链是我们必须解答好的时代命题，必须尊重技术发展规律，着眼全球、着眼未来竞争，将防风险与促发展有机结合。

正如习近平总书记强调的那样：新技术的发展和应用，必须在安全、可控、可管的前提下稳妥稳步推进。我们要加强对区块链技术的引导和规范，加强对区块链安全风险的研究和分析；要探索建立适应区块链技术机制的安全保障体系，引导和推动区块链开发者、平台运营者加强行业自律、落实安全责任；要把依法治网落实到区块链管理中，推动区块链安全有序发展。

在这个管理体系中，涉及政府、企业、学界、媒体，乃至社会各界通力协作、齐心努力，惟其如此，方能使区块链成为我国核心技术自主创新的重要突破口，真正发挥其在新的技术革新和产业变革中的重要作用，并助力提升国家治理体系和治理能力的现代化水平。把互联网技术发展好、运用好、管理好，才能真正“用万物之能而获利其上”，让中国掌握发展的主动权，向着中华民族的伟大复兴不断前进！