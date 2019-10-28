【IT之家开箱】一加7T Pro开箱图赏：90Hz屏幕与舒适手感的精妙结合

本月15日，一加正式在北京推出了一加7T系列手机，这其中的一加7T Pro手机也成为了一加的新晋机皇。目前，IT之家已经拿到了一加7T Pro手机媒体大礼包，一起来看看一加7T Pro手机的真容吧。

一加7T Pro手机大礼包整个外观是红色的大礼盒，箱子中央印有一加标志性的Slogan“NEVER SETTLE”不将就。

外侧包装盒打开后，内部则是一个黑色的画册盒，里边有一加7T Pro性能、功能的各种亮点介绍。

一加7T Pro手机开箱后分为两部分，左侧是一加7T Pro手机，右侧则包含三个一加7T Pro的手机壳。

一加7T Pro手机作为现阶段一加的机皇产品，其采用了定制的90Hz刷新率屏幕。屏幕尺寸为6.67英寸，其分辨率达到了3120x1440，PPI高达516，对比度达到4000000:1。

双3D曲面机身巧妙的将听筒、扬声器融于一体，在90Hz刷新率屏幕的加持下，一加7T Pro手机屏幕获得HDR 10+认证标准，支持多个主流视频平台的HDR内容播放。同时一加7T Pro手机所采用的90Hz屏幕也获得了VDE低蓝光护眼认证。

一加7T Pro手机配备双立体声扬声器，支持杜比全景声。一加7T Pro手机屏幕靠近下方位置配备了一颗光感屏幕指纹，支持息屏快速解锁、快捷支付。

一加7T Pro手机前置摄像头采用升降式设计，这颗1600万像素的前置摄像头支持AI人像美拍、EIS电子防抖、跌落自动回收。

一加7T Pro手机背面采用了第四代AG亚光玻璃工艺，这种工艺结合多重镀膜，让一加7T Pro手机手感舒适，同时更不容易沾染指纹。

后置的4800万像素超清三摄采用了7P镜片，支持OIS光学防抖和EIS电子防抖。

三颗摄像头分别是4800万像素广角镜头、1600万像素超广角镜头以及800万像素长焦镜头。

其中一加7T Pro手机超广角镜头视角达到117度，可以很好的展现宏大的自然风光。

硬件性能上，一加7T Pro手机采用了高通骁龙855 Plus芯片，GPU图形处理性能提升15%，可以满足日常各种大型游戏以及生活娱乐需求。另外，一加7T Pro手机还有一加迄今为止体积最大的Haptic震动马达，另外还有液冷散热支持，这些都为游戏等高性能场景带来了更好的体验。

一加7T Pro手机同时采用UFS 3.0规范，其文件读写速度更快，配合RAM Boost、Fnatic电竞模式能为手机日常娱乐生活带来流畅的手感。

一加7T Pro手机预装基于Android 10版本的氢OS，新增个性化中心，用户可根据需要定制系统外观，另外，一加为配合90Hz刷新率屏幕专门针对氢OS进行了超过370项优化，以适应90Hz屏幕。

除此之外，全新的一加氢OS手机现已支持一加钱包、禅定模式2.0等功能，未来一加还将推出一加车载语音助手以满足有车一族的需求。

一加7T Pro手机包装盒内包含官方清水套，另外，还有全新的Warp闪充30T，配合3800mAh电池，一加Warp闪充30T相比于一加闪充效率提升23%。

目前，一加7T Pro手机已经全面开售，其中8GB+256GB海月蓝版本售价4599元，另外，一加7T Pro迈凯伦限定版也将于11月5日正式开售，售价为5299元。