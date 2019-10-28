举起手机自拍之前，这些构图的小技巧你应该要知道

举起手机自拍，是一场你向全世界发起的战争。

因为朋友圈一张美丽自拍的背后，是无数张构图不够好、美颜不够自然以及光线不及预期的照片，它们要不让你觉得脸不瘦不白，就是让你认定自己没有展现需要向朋友们展现的态度。可以说每一张能够出现在时间线的照片，都打败了千百张对手，最终站到了竞争的舞台。

而在这个过程中，我们总是抱怨自己的自拍照片太难看——明明在镜子前的自己很漂亮，但打开手机前置摄像头就会立刻觉得自己变得好丑，虽然说不出哪里不对劲，但就是感觉没有本人漂亮了。

其实，我想告诉你，有时候这并不是手机的问题，要拍出一张令人满意的自拍，往往需要你更了解你手中的手机，或者说，更了解你自己。

远、远、再远一点，学会利用广角畸变

认为手机中的自己不是你，很大的原因在于，我们常常会将手机拿的离自己太近，由于目前大多数智能手机都提供了前置广角镜头，这会令自己的五官进一步与现实观感发生错位。

这样的说法是有科学依据的。事实上，美国斯坦福大学和罗格斯大学就曾与整容医生们展开合作，研究人类脸部五官与摄像机距离之间的联系，因为大多数整容咨询者往往会根据手机前置摄像头的取景来判断自己的五官问题，但这并不准确，因为普通人持握手机时，往往会将它摆在与前脸过近的位置，如此的距离会令靠近前置摄像头的部分进一步被放大，比如你的鼻子，或者是你的额头。

以过去的iPhone为例，在iPhone 11系列之前，iPhone提供了一颗等效焦距32mm的前置摄像头，研究机构发现，当旧款iPhone距离用户约30cm的距离时，脸部前端的部分会比实际尺寸大30%，只有当镜头距离被摄物体的距离达到1.5m后，物体才会接近实际，此时扭曲会几乎消失。

而旧款的iPhone的前置摄像头在手机中已经不算“广”了，诸如三星Galaxy S10系列亦或是主流的Android产品，往往都会提供一颗等效26mm或是24mm广角镜头，新一代iPhone 11系列也第一次配备一颗等效24mm广角镜头——这意味着在构图时，若你无法学会善用广角的畸变，那么的确很容易让自己看上去“很丑”。

要知道，大多数水平于相机镜头轴线拍摄的人像照片都会很糟糕，镜头的广角畸变会让你的脸看起来像是被车碾过三回再加上一次碎骨，因此大多数摄影师在使用广角镜头拍摄人像时（虽然最好不要这么干），往往会尽量让被拍摄者远离镜头。

不过，智能手机往往都会采用定焦镜头，自拍时我们也很难真的在不借助器械的情况下让手机远离自己拍摄，这时我们就需要使用构图技巧来避免畸变，甚至是利用即便来拍摄出一张令人满意的自拍。比如，不妨试试把手机或者头部，向一侧移动10到15度，并微微抬起你的下巴，这样的做法不仅会让下巴的轮廓更清晰，甚至还可以让整张脸更显得比例更正确。

有没有听说过“45度角改变世界”？对，这就是改变世界的重要一步。另外，广角镜头的透视决定了近大远小的观感会更为明显，好好利用这一点，我们甚至可以让我们的身形和脸庞看起来比实际更显瘦。

▲错误的使用广角，真的会让五官变得非常怪异

左脸优势真的存在，别忘了把手机举过头顶

许多人都听说过，“如果你想展示你最好的侧脸，建议你选左脸颊”。

事实上，这并不是无聊的心灵鸡汤，因为人类真的存在“左脸优势”，至少在历史上，无论是古典绘画还是现代杂志的大片，人们总是倾向于展示左边的脸庞。心理学家布莱克本和斯基里洛的论文《实验大脑研究》也验证了这一观点：人们也存在着对左侧脸的偏好，不管左侧脸是向左还是向右，观众的大脑都更认为它更美。

在日常生活中，左侧脸庞的确更容易得到外界的青睐和肯定，这意味当你犹豫究竟是要展示左脸还是展示右脸时，将左侧脸庞露出，可能会在社交网络收获更多的赞。

▲蒙娜丽莎就是一个非常好的左脸例证

另外，从地面位置、胸腔位置或高于头顶位置进行拍摄都能让你的照片更具独冲击性，这也是一项可以借鉴的自拍构图技巧。很多人不知道，“高角度视角总是比低角度视角更讨人喜欢”。

这也是具备科学依据的，在2017年德国的一份研究中，研究人员让172名参与者对14张不同角度的3D打印人脸进行打分，并给出面孔的印象，评分维度包括了吸引力、提提额度、同情心以及聪明程度。最终发现，高于平面正中30度或者稍低角度的人脸影像会得到更高的分数，人们往往会认为这样角度的照片更随和，并且更具吸引力。

从1839年美国摄影师Robert Cornelius拍摄了第一张自拍照开始，自我肖像的拍摄就是现代摄影不可分割的一部分。随着智能手机的普及，自拍也逐步成为普通人用的最多的功能，甚至连自拍这个词汇，也正式被收录到了英国牛津大学出版社的年度词汇中去，其影响力可见一斑。

我们热爱自拍，好看的场景下，就会有按下快门的冲动，相信你也是吧？