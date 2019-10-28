外媒：马自达转子发动机跑车“正与时间赛跑”

IT之家10月28日消息 关于马自达转子发动机的消息一直都普扑朔迷离，当然，这并不能阻挡粉丝们对马自达转子发动机的热爱，近日，一则关于转子发动机的消息似乎能让粉丝们对转子发动机的进程了解一个大概。

据motor1报道，马自达高管广濑一郎（Ichiro Hirose）和前田郁夫（Ikuo Maeda）在第46届东京车展上对Wheels发表讲话时表示，转子发动机“仍然是我们的梦想”。当被问及时间表时，前田山还补充说，他们正在与时间赛跑。

马自达RX-9渲染图（motor1）

前田先生解释说：“我知道时钟在滴答作响，环境可以改变。我们必须看看未来的环境是否会接受张开双臂的跑车。因此，我们知道我们正在与时间赛跑。”

以此，我们可以推断出该公司并未放弃转子发动机跑车的梦想，但它尚未开发。我们还可以推断出排放问题仍然在阻碍经典转子跑车RX系列的回归。

当然，我们目前所知的一切都只是猜测，即使RX-8在纽伯格林周围进行了现场测试，但经典转子跑车的回归仍将是一个梦想。

不过也不要遗憾，去年10月份，马自达曾宣布将于2020年发布转子引擎技术Range Extender EV电动车。实际上，转子引擎并不参与动力，而是为电动机发电，本质上，Range Extender EV电动车仍是一台以电力驱动的汽车。

值得一提的是，近期马自达在东京车展上正式发布了首款纯电动汽车MX-30，显然马自达也早已经开始了电动汽车的研发和布局。

IT之家课外小科普（详情：《马自达转子发动机2020年复活！》）：