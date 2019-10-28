外媒：马自达转子发动机跑车“正与时间赛跑”

IT之家10月28日消息 关于马自达转子发动机的消息一直都普扑朔迷离，当然，这并不能阻挡粉丝们对马自达转子发动机的热爱，近日，一则关于转子发动机的消息似乎能让粉丝们对转子发动机的进程了解一个大概。
据motor1报道，马自达高管广濑一郎（Ichiro Hirose）和前田郁夫（Ikuo Maeda）在第46届东京车展上对Wheels发表讲话时表示，转子发动机“仍然是我们的梦想”。当被问及时间表时，前田山还补充说，他们正在与时间赛跑。
马自达RX-9渲染图（motor1）
前田先生解释说：“我知道时钟在滴答作响，环境可以改变。我们必须看看未来的环境是否会接受张开双臂的跑车。因此，我们知道我们正在与时间赛跑。”
以此，我们可以推断出该公司并未放弃转子发动机跑车的梦想，但它尚未开发。我们还可以推断出排放问题仍然在阻碍经典转子跑车RX系列的回归。
当然，我们目前所知的一切都只是猜测，即使RX-8在纽伯格林周围进行了现场测试，但经典转子跑车的回归仍将是一个梦想。
不过也不要遗憾，去年10月份，马自达曾宣布将于2020年发布转子引擎技术Range Extender EV电动车。实际上，转子引擎并不参与动力，而是为电动机发电，本质上，Range Extender EV电动车仍是一台以电力驱动的汽车。
值得一提的是，近期马自达在东京车展上正式发布了首款纯电动汽车MX-30，显然马自达也早已经开始了电动汽车的研发和布局。
IT之家课外小科普（详情：《马自达转子发动机2020年复活！》）：
关于转子发动机的故事
转子发动机采用三角转子旋转运动来控制压缩和排放，与传统的往复活塞式发动机的直线运动迥然不同。
实际上，转子发动机并非马自达发明，但最终坚持转子发动机技术的只有马自达公司，转子发动机由德国人菲加士·汪克尔所发明，1954年4月13日，和汪克尔签订转子发动机合约的NSU公司研制成功第一台转子发动机。
随后马自达从NSU公司买下了这项技术，从实验性生产到商业性生产这个过程中，马自达付出了相当大的代价（转子发动机四十七士）。
1991年6月23日，在勒芒24小时耐力赛上，搭载转子引擎的马自达787B赛车以领先第二名两圈的巨大优势夺冠。同年，转子发动机跑车RX-7 FD上市，头文字D中高桥凉介开的那款车（FC），就是RX-7的早期版本。
但好景不长，勒芒赛事规则修改，马自达787B赛车失去了参赛的资格。
实际上，转子引擎确实也存在不少问题，油耗污染、噪音、燃烧不够充分、以及发动机内部磨损等问题是马自达总要面对的现实。
2002年，RX-7最后一条生产线关闭，一代名车就此退出历史舞台。
当然，马自达并没有放弃转子发动机，在2003年，马自达发布了搭载转子发动机的RX-8跑车，算是RX-7的继承者，2008年，这款车还曾来到国内市场。
不过现在市面上已经很难见到转子发动机的马自达跑车了，在民间，一直流传着一个马自达的传说：没钱了卖卖车，有钱了继续研究转子发动机....这很“朋克”了。