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省钱！以下高铁站持火车票免费搭乘机场巴士

2019-10-28 16:25:22来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

每次坐火车换乘飞机，都要费老大的劲儿，查怎么去方便？怎么去省钱......据中国铁路发布提醒，在以下这些火车站持火车票可免费搭乘机场巴士。

北海站

旅客凭三天内往返北海、合浦的火车票（无论是电子客票或纸质车票）在北海城市候机楼可免费换乘北海机场巴士。

关注“北海机场”微信公众号

点击【机场交通】→【信福飞巴士预约】，进入预约界面，输入高铁票单号，填写相关信息，点击【提交】即可完成预约。

到北海城市候机楼售票柜台，出示预约信息，换取纸质车票。

石家庄、正定机场站

乘坐高铁在石家庄站、正定机场站下车，前往石家庄机场乘坐飞机的旅客可拨打电话0311-96360，提前预约石家庄机场空铁联运服务，即可免费乘坐前往机场的摆渡车。

另外还能享受行李免费寄存、免费市区班车、免费接送、优惠商务休息室、专人引导等多种服务。

丹东站、大连北站

从丹东乘坐高铁至大连北站，前往大连机场的旅客在丹东站登记后，可持当日火车票享受大连北站到大连机场的免费巴士。

旅客出发前在丹东站候车厅内的丹东至大连机场城市候机区登记通过大连机场安检后，还可在专属补贴柜台领取50元出行补贴。

注：高铁车票和机票必须为同一日期。

还有一些城市可根据当日火车票在同一城市的不同车站间免费乘坐摆渡车进行换乘。

济南东站

凭济南东站当日火车票或济南东站当日购票信息，可到济南东站公交枢纽免费乘坐公交摆渡1、2、3号线。

不过，你缺的是摆渡车费吗？你缺的是机票钱！

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关键词：高铁火车票飞机

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