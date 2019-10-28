小米CC9 Pro真机正面照曝光：水滴屏+曲面屏

IT之家10月28日消息 微博博主刹那数码曝光了小米CC9 Pro的真机正面照，与之前曝光的一致，采用的是水滴屏设计。另外该机屏幕似乎采用曲面屏设计，从正面右上角及屏幕边缘的反光都能看出其曲率不小，不出意外的应该就是水滴屏+曲面屏的设计语言。

爆料显示，小米CC9 Pro将搭载骁龙730G处理器，后置五摄+四闪光灯，支持5倍光学变焦及一亿像素；配备6GB运行内存，运行基于Android 9的MIUI操作系统。