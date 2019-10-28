捷豹路虎第二季度营收同比增长8.0%，中国市场贡献显著

蓝鲸汽车10月28日讯，今日，捷豹路虎公布2019/20财年第二季度(2019年7-9月)财报，数据显示，捷豹路虎全球营收61亿英镑，同比增长8.0%，税前盈利达1.56亿英镑。其中，中国市场贡献显著，销量同比增长24.3%。

与此同时，捷豹路虎的利润率也有所改善，第二财季共实现4.8%的息税前利润率。截至9月底，捷豹路虎拥有28.5亿英镑现金和19亿英镑未动用的信贷额度。

从产品来看，全新一代路虎揽胜极光在全球市场表现抢眼，销量增长54.6%，路虎揽胜运动增长17.5%。

关于第二财季的业绩改善，捷豹路虎全球CEO施韦德教授(Prof Sir Ralf Speth)表示：得于project charge(“降本增效行动”)战略计划的有效落实。截至第二财季，该公司已经实现了22亿英镑的成本节约目标，并有望在2020年3月底前实现25亿英镑的成本与现金流改善目标。

中国作为捷豹路虎全球最重要的单一市场。在财年二季度中，捷豹路虎在华零售表现实现连续三个月的两位数增长，7月、8月、9月分别同比增长40%、17%、18%。

捷豹路虎表示，在截止2020年3月的财年末，有望实现全财年盈利，预计全财年将实现3-4%盈利预期，并进一步提升现金流。