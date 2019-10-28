特斯拉再迎更新：功率输出提升5%，可实现自动导航和预约充电

在上周的 Q3财报电话会议上，特斯拉的管理层透露称，计划近期发布软件更新，目的是提升车辆的动力输出，提升续航里程，充电速度等。CEO马斯克则表示该更新会在未来几周内陆续向用户推送。

特斯拉Navigate on Autopilot提供了自动变道功能| Electrek

据极客公园（ID: geekpark）了解到的信息，这次更新的具体内容会根据消费者的车型有所不同。目前已经有部分用户报告称收到了「功率提升」（power increase）这项功能的更新，官方给出的说明是：升级后车辆的功率输出预计会增加5%，同时加速和性能都会有所提升。

而之所以能够实现这样的效果，是因为特斯拉在借助软件优化电机控制方面进行了大量深入研究。而除了通过软件更新实现功率提升外，这次更新还带来了呼声很高的充电预约功能。

更新推送时特斯拉官方给出的功能说明| Teslarati

官方名称叫做「预约出发」（Sheduled Departure）。顾名思义，它可以根据用户预定的出发时间合理安排车辆的充电任务，比如在峰值电价开始前完成充电。一方面避免能源浪费的同时，同时保证了动能回收以及车辆性能的一致性。此外，它还能够自动根据用户的出发时间调整好车内的温度，进一步提升了用车的舒适性体验。设置过程相对简单，你可以选择在整周或仅工作日应用。

特斯拉表示这项新功能将代替之前的「智能预设」（Smart Preconditionning），而且假设车辆电池组的充电状态不足20%，那么将无法对其进行空调等的预处理。

假设车辆电池组的充电状态不足20%，那么将无法对其进行空调等的预处理| Electrek

随之而来的还有一项之前完全没有公布的新功能：自动导航（Automatic Navigation）。你完全不用上车之后手忙脚乱地在中控屏上输入地址，系统会根据日历记录的行程安排自动设置目的地信息。比如工作日的早晨，导航地图内会自动填入公司地址，你要做的只是系好安全带，握紧方向盘。

马斯克之前一直都希望在特斯拉车型上引入更多功能，使得车辆能够对用户的习惯有更深的了解，并根据推测执行一些任务。譬如上述提到的自动导航功能。而他本人很清楚的是，这些功能会在特斯拉具备全自动驾驶能力后实现更普世的价值。因为那时候，你的车子不光知道你现在想回家，它还能平安无事地送你回去。