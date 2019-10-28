双11影音VIP大促：优酷会员年卡4折79元、酷喵会员年卡4折191.6元

优酷黄金会员、酷喵会员、腾讯视频超级影视VIP会员低至4折起，网易云音乐黑胶会员6折大促。
视频会员大促合集：
|名称
|原价/活动价
|购买
|优酷视频
|黄金会员年卡
|￥198/￥129送50元话费
|点此
|￥198/￥99送20元话费
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|￥198/￥99送饿了么7元红包
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|黄金会员季卡
|￥59/￥38
|点此
|点此
|酷喵会员年卡
|￥479/￥291.6送100元话费
|点此
|腾讯视频
|超级影视VIP年卡
|￥488/￥238
|点此
|超级影视VIP季卡
|￥148/￥73送15Q币
|点此
|超级影视VIP月卡
|￥50/￥25送5Q币
|点此
|网易云音乐
|黑胶会员半年卡
|￥90/￥56.8
|点此
• 优酷视频
黄金会员原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时79元/年（129元送50元话费），点此购买（年卡）；38元/3个月，点此购买（季卡）；
酷喵会员原价479元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时191.6元/年（291.6元送100元话费），点此购买（年卡）。
• 腾讯视频超级影视VIP会员：
原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时238元/年，点此购买（年卡）；73元送15Q币/3个月，点此购买（季卡）；25元送5Q币/1月，点此购买（月卡）。
• 网易云音乐：
原价180元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时56.8元/6个月，点此购买（半年卡）。
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