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双11影音VIP大促：优酷会员年卡4折79元、酷喵会员年卡4折191.6元

2019-10-28 17:40:03来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

优酷黄金会员、酷喵会员、腾讯视频超级影视VIP会员低至4折起，网易云音乐黑胶会员6折大促。

视频会员大促合集：

名称原价/活动价
购买
优酷视频
黄金会员年卡￥198/￥129送50元话费点此
￥198/￥99送20元话费点此
￥198/￥99送饿了么7元红包点此
黄金会员季卡￥59/￥38点此
点此
酷喵会员年卡￥479/￥291.6送100元话费点此
腾讯视频
超级影视VIP年卡￥488/￥238点此
超级影视VIP季卡￥148/￥73送15Q币点此
超级影视VIP月卡￥50/￥25送5Q币点此
网易云音乐
黑胶会员半年卡￥90/￥56.8点此

• 优酷视频

黄金会员原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时79元/年（129元送50元话费），点此购买（年卡）；38元/3个月，点此购买（季卡）；

酷喵会员原价479元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时191.6元/年（291.6元送100元话费），点此购买（年卡）。

• 腾讯视频超级影视VIP会员：

原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时238元/年，点此购买（年卡）；73元送15Q币/3个月，点此购买（季卡）；25元送5Q币/1月，点此购买（月卡）。

• 网易云音乐：

原价180元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时56.8元/6个月，点此购买（半年卡）。

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关键词：优酷腾讯视频

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