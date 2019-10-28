华为Mate30/Pro终于要登陆欧洲市场了

IT之家10月28日消息 据Techgarage消息，消息人士透露，华为将于11月中旬（不出意外应该是15日）面向欧洲市场正式推出华为Mate30及Mate30 Pro。华为公司在欧洲发布Mate30系列之后并没有在该地区开售，而是在国内首发，其中缘由也是人尽皆知——没有GMS的华为手机，对欧洲用户来说无疑是“糟糕的”。



Techgarage称，根据以往的情况来看，华为Mate30/Pro登陆欧洲市场的顺序是德国、法国、西班牙、意大利、英国和瑞士，至于其他国家暂没有具体的消息或爆料消息。

Techgarage也表达了对华为Mate30/Pro的担忧。Techgarage指出，华为Mate30/Pro搭载基于Android 10的操作系统，使用的是HMS而不是GMS，这对那些使用Google Maps、Chrome等Google Apps的欧洲用户而言，是“令人不安”的。

目前尚不清楚华为是怎么处理Mate30系列缺少GMS这一问题的；至于在欧洲的价格，华为Mate30手机8+128GB版售价799欧元，Mate30 Pro手机8+256版本售价1099欧元，Mate30 Pro 5G手机8+256GB版本售价1199欧元。