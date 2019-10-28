一文看懂小米快递使用指南

此前小米快递上线，小米快递是即点即用的快递服务平台，你可以在这里下单寄送，会为你智能匹配最优快递服务，你也可以自主选择心仪的快递服务。快递小哥会在约定时间上门取件。那么如何使用小米快递服务呢？这里有一份使用指南供大家参考。

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第一步：找到小米快递

无须下载。小米快递拥有丰富便捷的下单渠道，你可以选择以下任一方式找到小米快递。

入口一：官方微信服务号

关注小米快递官方微信服务号“小米快递”，点击菜单即可进入寄件页面~

入口二：小米快递官方微博

在“小米快递官方微博”私信界面点击菜单，也可以找到寄件入口~

入口三：小米有品售后回寄

您在小米有品的订单如需售后服务，可在小米有品APP内直接选择小米快递上门取件~

入口四：MIUI负一屏

小米手机用户，在MIUI负一屏“我的快递”卡片中点击“寄快递”，可以直接进入小米快递寄件页面~

入口五：小爱同学

小米手机用户，对小爱同学说“寄快递”或“我要寄快递”，小爱会带您找到小米快递~

入口六：PC网页寄件

PC端用户，可以登陆小米快递官网https://express.mi.com或https://kuaidi.mi.com，通过网页预约上门取件。

第二步：填写寄件信息

填写寄件人、收件人信息，选择期望上门时间和物品详情，小米快递会综合评估价格、时效和服务等，为你智能匹配当前寄送地址下的最优快递。你也可以自行选择心仪的快递服务。

第三步：预约成功

预约上门取件成功，请在约定的时间等待快递小哥上门。快递小哥取件时，请向快递小哥支付相关费用，完成寄件。

另外，小米快递小程序正在开发中，敬请期待。