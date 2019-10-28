市场监管总局、央行发布《金融科技产品认证规则》

【TechWeb】10月28日消息，为更好满足金融行业发展与监管需要，市场监管总局、人民银行决定将支付技术产品认证扩展为金融科技产品认证，并确定了《金融科技产品认证目录（第一批）》，制定了《金融科技产品认证规则》（以下简称《规则》）。其中，第一批目录包括客户端软件、安全芯片、嵌入式应用、可信应用程序、声纹识别系统、云计算平台等。

《规则》指出，金融科技产品认证的基本认证模式为： 型式试验+获证后监督； 上述获证后监督是指获证后的跟踪检查、生产现场抽取 样品检测、市场抽样检测三种方式之一或组合。 认证机构可根据实际情况确定认证委托方所能适用的 认证模式。

《规则》称，认证证书有效期为 3 年。在有效期内，通过认证机构的 获证后监督确保认证证书的有效性。期满后进行监督审查， 合格即可续期。产品获证后，如果在认证细则中定义的产品关键件或其 他事项发生变更时，认证委托方应向认证机构提出变更申请，认证机构根据具体情况开展相应的变更审查活动。

另外，认证证书可以展示在文件、网站、通过认证的工作场所、 销售场所、广告和宣传资料或广告宣传等商业活动中，但不 得利用认证证书和相关文字、符号，误导公众认为认证证书 覆盖范围外的产品、服务、管理体系获得认证，宣传认证结 果时不应损害认证机构的声誉。 认证证书不准伪造、涂改、出借、出租、转让、倒卖、 部分出示、部分复印。获证方应妥善保管证书，以免丢失、 损坏。如发生证书丢失、损坏的，获证方可申请补发。 获证方应建立认证证书使用和管理制度，对认证证书的 使用情况如实记录存档。