试玩罗技G Pro X可换键轴键盘：机械键盘毕业装

前不久还刚玩过赛睿的顶级键盘Apex Pro，对触发行程可调的想法感到有新意，但这个方式只能对响应速度产生影响，由于轴体物理性能保持不变，想要在一块键盘上实现多种手感的用户还是会觉得欲求不满。

也就这两年，有些小厂就开始打起了可换轴设计的主意，但因为有这样需求的人实在太少，加上没有大品牌背书，最后也基本上等于自娱自乐。罗技选择在这个时候于G Pro X上代入可换键轴设计，也可以说是一开始就想好了要取悦哪些人，把那帮喜欢折腾，或者是对手感极度挑剔的发烧级玩家或电竞选手作为目标受众。

不得不说，假如你以前从来没有接触过这种能自己动手换轴体的键盘，罗技G Pro X的这种定制空间确实是可以让你瞪大眼睛的。

罗技G Pro X是一把87键配列的小尺寸键盘，没有小键盘区。这种规格的键盘虽然牺牲了小键盘区，没有快速输入数字的能力，但对于玩家而言，第一较小的体积可以方便携带，需要带自己的装备去打比赛，或者是参加LAN Party而言负重会略轻，背包占地也小；

第二，对于某些高度紧张激烈的对战场合，我们传统印象中的键盘摆放方式也许并不适合左手的WASD操作，如果你看CSGO的线下比赛，会发现很多职业选手斜着摆放键盘，这样可以获得更符合左手的操作姿势，也不容易影响右手鼠标的移动范围。在这种情况下，全尺寸104键配列的键盘就有可能会因为太宽大而顶着自己，一块小尺寸的键盘能给自己留出更多的余地。

虽然G Pro X采用了线缆可拆的设计，这并不代表它是一块无线键盘，可以拆卸的micro USB编织线缆其实也是为了方便携带，带过的人都知道固定线缆的键盘放在包内总是会显得杂乱，把线拔下来单独放背包的其他小袋明显更整洁。为保证插拔稳固，罗技也使用了自己一贯爱用的三叉戟式micro USB插头，这个从G900用到现在的接口设计既然能胜任鼠标，那没道理不能用在键盘上。而且键盘不频繁移动，还不会受罗技祖传钢鞭线的不良影响。

G Pro X本身是毫不拖泥带水的极简式包围，而且没有采用非常彰显存在感的悬浮式键帽，LightSync RGB灯光效果显得更加内敛，有符合职业高玩的低调作风。G Pro X的键帽为PBT材质，在它所属的级别必然是标配，好处大家都懂，相比ABS键帽更耐用，不易打油能用更久。

和罗技其他的G系列键盘一样，G Pro X提供了4°/8°倾角的两档支脚，加上超大面积的橡胶脚垫，能提供比较稳固的使用体验，尽管自己身板缩小，仍可承受过于紧张时的激烈操作。而且它不算很重，不带线键盘本体1kg不到，罗技为了携带减重没有给G Pro X加强化钢底板，如果你取下键轴，可以透过PCB的孔洞直接看到键盘的背盖，这个取舍可能会引起争议，如果是真的经常要满地跑打比赛，这块板也确实可以不要吧。

那么接下来要讲的就是G Pro X的关键部分——可换键轴。罗技给G Pro X提供了三套自产GX系列键轴选择，GX Blue Clicky、GX Brown Tactile和GX Red Linear。三种轴从手感上大致与Cherry的MX青、MX茶和MX红对应，Blue和Brown的键程略短，前者相比后者有更明显的段落感，Blue强调行程差不多过半时的反馈陡然爬坡，而且有清脆的声音反馈，反差下来Brown的段落感会稍稍平滑，而且反馈靠后；而Red的总行程稍微长一点，但是触发比Blue和Brown快一点点。

虽然具体下来的手感不一样，不过三款GX轴的按压克数都为50g，Red和Brown在使用上确实要比Cherry MX轴系感觉要硬一点点；而Blue和MX青因为初始压力都比较小而不太好判断手感差异。

只要有恰当的工具，拆卸G Pro X的键轴非常轻松，而不像以前的机械键盘换轴还要上电烙铁那么麻烦。罗技的键轴包内自带一个键轴拆卸器，用键帽夹拔掉键帽后，使用类似的姿势夹住键轴往外拉就能把键轴也取出来。这种可以拆换的键轴是两针脚式的，中间的圆形凸起只是给键轴中心活杆提供运动空间。

针脚的位置分布不对称，安插只有一个方向，看清底板钢板上的开孔，对准了之后把整个键轴往下压到它不动就算安装成功了，连螺丝刀都不用一把，简直不用经过大脑。一般玩家自己动手装，方向上应该很难装错，不过因为安装牢固不会有什么反馈感觉，一定请勿盲信大力出奇迹以免折断针脚。

由于采用了这种统一的针脚接口形式，所以G Pro X的轴体兼容度很高，除了罗技自己提供的三款GX轴之外，Cherry原厂的二针式MX轴，还有国产的高特轴、凯华轴都能装，提供了非常大范围的定制空间，只要你有心，愿意花时间，肯定能打造出心目中最完美手感，属于自己独一无二的87键键盘。我觉得在它身上折腾到机械轴毕业，进入静电容玄学阶段完全没有问题。

至于G Pro X的耐用程度，这短时间内我也暂时无法下结论。而且很遗憾的是，爱活的这把G Pro X在运输途中遭受损伤，框架右下角部分发生破裂，导致右方向键无法正确回弹，它的这个状况也很难作为日常主力办公键盘使用。

G Pro X的其余卖点，比如1000Hz回报率，以及高度自由的RGB灯效定制、LightSync神光同步功能、F1~F12自定义功能键、游戏模式Windows键锁死等等，基本都是当下高端游戏键盘的必备功能，相比可换键轴的设计，都只能算基本操作了。

那么你需要一把G Pro X吗？如果你不是那种喜欢鼓捣和折腾的玩家，也不需要带着装备到处旅游，那G Pro X对你来说充其量也就是把小尺寸游戏键盘，和其他厂的键盘只是有些细微的手感差异，甚至不配钢板的做法都会引起讲究质疑，犯不上花999块买麻烦。然而，假如你是个狂热的定制爱好者，又或者是个职业或梦想成为职业的选手，那罗技G Pro X就是一个通向完美的圆梦平台，非一线厂商在配套软件上恐怕来得没有罗技那么全面且简便。

不过，通向完美的路上少不了要投入很多额外成本，罗技GX轴348元一套，其他厂牌的轴肯定也是花钱买，自己算算明白账再做决定。