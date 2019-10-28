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谷歌搜索将于今年晚些时候停止索引Flash内容

2019-10-28 21:08:33来源：新浪科技作者：李明责编：微尘/实习评论：

据国外媒体报道，谷歌今日宣布，从今年晚些时候起，谷歌搜索将不再索引Flash内容。

谷歌工程经理Dong-Hwi Lee在一份声明中称：“在包含Flash内容的网页中，谷歌搜索将忽略Flash内容，停止索引独立的SWF文件。”

谷歌此举也正值Flash即将被彻底淘汰之际。Adobe公司之前已经宣布，将在2020年底停止更新和分发Flash。另外，谷歌之前也已经宣布，Chrome浏览器明年将不再支持Flash。

众所周知，Adobe的Flash Player软件曾被广泛应用于多个领域，如视频短片，插入式商业广告，以及互动图形应用等。曾几何时，全球98%的PC都安装了Flash Player。

此外，据Adobe数据显示，85%的全球100大网站，70%的游戏和75%的Web视频使用Flash Player。在全球20大手机厂商中，有19家厂商的智能手机支持Flash，而惟一例外的一家就是苹果公司。

虽然Flash曾风靡PC时代，但进入移动互联网时代之后，Flash逐渐被边缘化。苹果公司已故的联合创始人史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）曾认为，Flash技术太过臃肿，消耗系统资源，并不适合在手机上使用。

Flash衰落的另外一个原因是HTML5格式的兴起。如今，新一代浏览器已可以直接播放视频或HTML5格式矢量动画，免去了安装插件的麻烦。

当前，预计只有不到5%的网站仍在使用Flash内容，低于2011年的近30%。因此谷歌认为，当今年晚些时候停止索引Flash内容时，大多数用户和网站几乎感受不到这种变化。

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关键词：谷歌搜索

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