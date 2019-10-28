英特尔酷睿i9-9900KS正式发布，来感受下全核5GHz的任性

纵使核心数量增加成为当下主流，许多游戏以及应用更看重CPU频率表现。在多种场合中，英特尔已经确认了比酷睿i9-9900K更强的酷睿i9-9900KS存在，在现有的14nm工艺下继续改进，具备更高的效率以及更低的温度，以至于让这颗拥有8核16线程的处理器做到全核5GHz，建议零售价513美元起。现在，这款处理器已经抵达爱活评测室。

从包装看，酷睿i9-9900KS待遇依然相当豪华，12面体的蓝水晶设计本身就很有收藏价值，英特尔甚至还为其额外准备了一个收纳袋。

水晶内部则依靠夹具固定住酷睿i9-9900KS的黑色包装，将封条撕开后就能看到CPU的本体。

与酷睿i9-9900K基础频率3.6GHz所不同的是，酷睿i9-9900KS基础频率从4.0GHz起跳，全核频率可以直接飙升到5.0GHz。虽然酷睿i9-9900K能做到单核心5.0GHz，但实际上官方睿频全核频率只能做到4.7GHz，想在此基础上有所突破只能看处理器体质和购买时的人品。

酷睿i9-9900KS隶属于Coffee Lake Refresh，可以理解为酷睿i9-9900K发布一年后的小改款，在整体结构上不会有太多更改。事实上两块CPU放在一起，如果不是顶盖注明的基础频率暴露了身份，从背面元件布局到厚度，两块处理器均如出一辙。

左为Core i9-9900KS，右为Core i9-9900K

而酷睿i9-9900KS核心显卡仍然为UHD630，原生支持DDR4-2666。对于目标买家而言，核显性能真的不重要，旗舰显卡以及出场即超频的更高频率内存皆为首选。此外L3英特尔智能缓存仍然为16MB，PCIe通道为16条。加上平台的24条Lane后，9900KS达到官方宣传的平台总数40条PCIe通道。

也因为Coffee Lake Refresh带来了更优秀的发热表现，酷睿i9-9900KS TDP被提升到了127W，插槽则仍然兼容LGA 1151，这意味着去年推出的Z390，以及此前的Z370主板通过升级BIOS仍然可以兼容酷睿i9-9900KS。

以即将参与评测的ROG MAXIMUS XI HERO WI-FI为例，只要从官网下载最新的1302版本BIOS，酷睿i9-9900KS就能获得完美支持。

此外我们还筹齐了包括Apacer宇瞻NOX暗黑女神DDR4-3600，GeForce RTX 2080 Ti等周边配件。酷睿i9-9900KS的实际表现我们会在本周内奉上。现在，小编要认真玩游戏去啦。