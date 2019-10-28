小米户外蓝牙音箱评测：还是熟悉的米式真香警告

广场舞大妈大概是我们身边战斗力最为高昂的群体组织，令人眼花缭乱的舞姿只是她们的绝招之一，身后那台流行歌曲不停循环播放的音响更是给了她们无穷的勇气。虽然心中常常不服，但哪个靓仔又不想要拥有一个可以让自己在户外也能放飞自己的扩音神器呢？

当然话题落到颜值这事儿上，广场舞大妈的神器光环显然就暗淡了许多，所以想要在户外也能欣赏到足够震撼的声音表现，还是需要多费些心思。而如果想要在颜值和嗓门上都成为整条街最靓的仔，也许可以尝试一下小米最近推出的那款户外蓝牙音箱。

与那些待在“温室”里供老烧竖耳细听的发烧级音响不同，户外音响的设计元素更多偏向于经久耐用并且可以更易于携带，而在这些方面，小米户外蓝牙音箱显然没有含糊。软胶材质的顶盖和底座包裹，保证了音响可以抵御一定的意外跌落，而布料织物外层也能在提供优秀的握持同时还能防止机身在户外使用时可能出现的刮花问题，再配合IP55的防水防尘等级，耐用性自然没有任何问题。

而为了保证足够的便携性，小米户外蓝牙音箱使用了圆柱形设计，一方面可以保证声音能够更好的从360°方向播放，另一方面圆柱设计也可以更好的适配背包、旅行箱甚至口袋等携带环境。17.3*7.3cm的体积加上380g的重量，小米户外蓝牙音箱基本与我们常见的保温杯相当，一边户外蹦迪一边枸杞泡奶茶，想想就带感。

当然在外观方面，小米蓝牙户外音箱依旧是熟悉的极简式设计风格，圆润的机体外保持了优秀的一体感，机身外侧的亮橙色挂绳也相当点睛。为了保证足够的基础操作，小米户外蓝牙音箱在音箱底部搭载了一枚用于开/关机的实体按键，音响的音量控制则可以通过旋转音响顶部“顶盖”完成，上手几乎不需要任何学习成本。

考虑到使用场景，户外音箱大多需要一副巨嗓才能hold住全场，而在这方面小米户外蓝牙音箱又表现如何？我们先尝试在比较空旷的篮球场进行试验，在最高音量下，小米户外蓝牙音箱的声音几乎可以覆盖掉半个篮球场，而在稍远的相对位置下，音箱所播放的音乐便有些难以辨别，当然对于小米户外蓝牙音箱这类小体型设备而言，能有如此的“大嗓门”也已经算是非常出众了。

而如果是想要放置在身边享受一份闲适，大多时候我们只需要调整至50%左右的音量即可，52mm的发音单元支撑配合圆柱形的机体设计，使用时自然完全无需过多操心音响的摆放问题。而在调音取向上，小米户外蓝牙音箱则是明显更偏向对于低音的表达，与电子乐和摇滚乐的风格自然更搭一些。

为了保证足量的户外使用时间，小米给这款户外蓝牙音箱匹配了2600mAh大容量电池，这让小米户外蓝牙音箱拥有了大约8小时的持续播放能力，足够应对一次长途骑行、户外野营甚至是一次简单的庭院Party。当然如果电量告急，小米户外蓝牙音箱也可以在接入固定电源以及外接充电宝的状态下正常使用，所以日常情况下完全不需要过分纠结它的续航问题。

值得一提的是，小米户外蓝牙音箱还加入了蓝牙5.0标准，对于使用环境复杂的户外，更高的标准协议自然能帮助我们更流畅的进行使用。在我们的户外骑行尝试中，即使手机放置在背包或是口袋中，小米户外蓝牙音箱都保持了非常稳定的连接状态，不会出现断连、失联的问题，可见蓝牙5.0确实提供了十足的保障。

性价比十足的户外神器

与广场舞大妈的厮杀只是一次调侃，年轻用户们更向往的大多是一次说走就走的户外远行，这也是为什么那些传统音响品牌们最近两年都调转船头，开始瞄向了户外市场。

只是在性价比表现上，小米又一次抢了所有人的风头，用199元的售价同时拿下了性能、配置以及设计三大元素，简直没有不说出“真香”的道理。所以面对小米户外蓝牙音箱，只能说还是熟悉的小米风格，还是熟悉的香气扑鼻了吧。