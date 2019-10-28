人人网又回来了，还保留了你所有的“黑历史”

对于很多85后、90后来说，人人网可能是一个不可割舍的记忆。实名社交拉近了同学之间的距离，开心农场更是让偷菜变成全民活动。不过在面向移动端转型时，人人网没能跟上微信、QQ的步伐，用户量急剧下降。2018年11月，人人网以2000万美金出售给多牛传媒。

时隔一年之后，人人网以一种全新的方式回来了。最近App Store出现了一款新的「人人」App，登录人人账号之后，所有的好友和动态都悉数保留，当然也包括你学生时代的「黑历史」。

去掉直播入口，还原社交本质



和「老人人」App相比，新版人人最大的区别就是去掉了直播入口。现在的人人更接近我们记忆中的那个社交软件，简单、纯粹，以交友为目的。

左边为新版人人

首页显示好友动态，时间大多停留在14、15年。这时候人人网其实已经在走下坡路，早不是当年的鼎盛状态。仅有的一些活跃好友，大多都是在大学期间使用的。一种是身边有同学玩，跟着开始用，还有一些学生组织会统一要求下载，用处跟QQ群、微信群一样，方便交流。

动态中原创内容很少，大多是转发一些笑话、语录，跟现在的微博类似，不过翻看相册还是能有一些新发现。由于是实名社交，大家也都不避讳使用真人头像，非主流风格的照片比较少，顶多算是稚嫩。这可能跟年龄层有关，当时有个说法是：80后玩人人，90后玩微信，00后玩QQ。

新增学习应用，依旧主打校园市场

第二栏是聊天，能发图、发表情。人人网上特色的方块表情包得以保留，网上现在还能搜到有人在求这套表情包。至于添加好友的功能就比较简单了，只支持搜索姓名和人人号，人人网强大的找人功能，还需要到网页端才能实现。

最中间是发布按钮，可以发送照片视频、日志，支持加话题、@好友。从这里发布的内容与原来的动态同步，都会显示在个人主页。

第四栏「发现」中，是新人人增加的新功能。这里有几个针对学生用户的学习应用，包括PPT、电子书、论文、兴趣学习等。应用中有一些免费资源，可以通过网盘下载，兴趣学习中还提供了一些付费课程。

未来将推出表白墙功能，00后能买账吗？

根据App Store的应用介绍，人人网还会在之后推出小游戏、树洞、表白墙等功能，覆盖学习和娱乐。

人人网还能变得像之前一样吗？至少从这个新App来看，它还是有这个决心的。软件中去掉了违和的直播入口，还原一个社交产品的样子，UI延续了经典的蓝白设计。只是在新的时代，它所要面对的是新一代的年轻用户。

在App Store的介绍中，人人App表示还是会主打校园市场。而00后能否接受这个「老牌」社交应用，需要考虑的就不只是「好用」这么简单了。